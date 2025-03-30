«Сельта» — «Лас-Пальмас». Мечтать не вредно

31 марта в матче 29-го тура испанской Примеры «Сельта» примет «Лас-Пальмас». Встреча пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в городе Виго. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Сельта» — «Лас-Пальмас» 31 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Сельты» предлагается с коэффициентом 1.58, что равно приблизительно 63% вероятности. Победа «Лас-Пальмаса» оценивается коэффициентом 6.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Сельта» — «Лас-Пальмас» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Лас-Пальмас» (31.03.2025)

«Сельта» проводит хороший сезон. Располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, но может прыгнуть ещё выше. Отставание от занимающего шестое место «Вильярреала» составляет пять очков. Желание закончить сезон в зоне еврокубков хорошо мотивирует команду.

Беспроигрышная серия подопечных Клаудио Хиральдеса в Примере насчитывает шесть встреч. Ничьих две — с мадридским «Атлетико» (1:1) и «Жироной» (2:2), обе на выезде. На своём поле «кельты» редко теряют очки: девять побед и два мирных исхода против трёх поражений. Лучше показатели дома в лиге только у четырёх клубов. Никто не горит желанием ехать к ним в гости.

Хиральдес неплохо поработал над игрой в обороне. Только в двух из девяти предыдущих встреч Примеры его подопечные пропустили больше одного гола. Остроту в атаке помогает обеспечивать живая легенда «Сельты» — Яго Аспас. 37-летний форвард принял участие в 21 встрече первенства, где забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

У «Лас-Пальмаса» дела идут далеко не так здорово. Безвыигрышная серия в Ла Лиге насчитывает уже 10 встреч. Ничьих за этот период времени только три, причём две из них добыты на своём стадионе. Клуб спустился на предпоследнее место в турнирной таблице первенства и рискует вылететь.

Если отставание от «Леганеса» и «Алавеса» продолжит увеличиваться, Диего Мартинес запросто может лишиться работы. Стимул в виде борьбы за выживание «Лас-Пальмасу» не помогает. Нарастает угнетение, футболисты теряют веру в тактику и слова тренера.

У Мартинеса не получается структурировать игру в защите. Забивают его подопечные практически в каждом матче, но в ответ получают зачастую в два-три раза больше. В среднем за встречу в Примере «Лас-Пальмас» пропускает 2,2 мяча. Хуже показатель только у замыкающего турнирную таблицу «Вальядолида».

В первом круге «кельты» выиграли со счётом 1:0. Если на выезде получилось победить, то на своём поле тем более должны набрать три очка. И сделать это надо бы поувереннее. Вполне возможно, матч завершится со счётом 2:0, 2:1 или 3:1 в пользу принимающей стороны. С такой формой она вполне может замахнуться на выход в еврокубки.

Ставка: победа «Сельты» и тотал больше 1.5 мяча за 1.88.