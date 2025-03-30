Волкановски вернётся, Чендлер ещё в деле! Чего ждать от UFC 314

В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) состоится турнир UFC 314. Главным его событием станет бой за вакантный титул в полулёгком весе между австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом.

В соглавном бою экс-претендент на титул в лёгком весе американец Майкл Чендлер встретится с британцем Пэдди Пимблеттом. Выйдет в октагон и россиянин. Никита Крылов сразится с американцем Домиником Рейесом.

Где смотреть UFC 314

Посмотреть трансляцию турнира UFC 314 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 2:00 мск.

Полный кард турнира UFC 314

Основной кард:

Александр Волкановски (Австралия) – Диего Лопес (Бразилия);

Майкл Чендлер (США) – Пэдди Пимблетт (Великобритания);

Брайс Митчелл (США) – Жан Силва (Бразилия);

Карлос Пратес (Бразилия) – Джефф Нил (США);

Никита Крылов (Россия) – Доминик Рейес (США).

Предварительный кард:

Альберто Монтес – Рикардо Ромеро;

Су Мудаэрцзи – Митч Рапосо;

Седрик Дюма – Михал Олексейчук;

Даррен Элкинс – Джулиан Эроса;

Джим Миллер – Чейз Хупер;

Янь Сяонань – Вирна Жандироба;

Дэн Иге – Шон Вудсон.

Главный бой — Волкановски — Лопес

Алекс Волкановски медленно, но верно сдаёт позиции. Два поражения подряд — это уже серьёзно. И если проигрыш Исламу Махачеву в реванше объясним, то за ту порку, которую австралийцу устроил Илия Топурия, просто стыдно. Время берёт своё, Волкановски сходит с дистанции. Но сейчас у него есть шанс завоевать вакантный титул и какое-то время погреться в лучах славы.

Диего Лопес ему, пожалуй, по силам. Да, бразилец неплохо прибавляет, но, кроме Мовсара Евлоева, где всё дело закончилось закономерным поражением, серьёзных оппонентов у Диего не было. Бой с Волкановски для него серьёзный тест на профпригодность.

Букмекеры отдают небольшое преимущество австралийцу, предлагая коэффициент 1.68 на его победу и 2.22 — на Лопеса.

Алекс уверяет, что хорошо подготовился и вернёт титул. Что ж, если бы он находился в лучшей своей форме, сомнений в этом не было бы. Но если Волкановски будет так же медлителен, как в поединке с Топурией, у него могут возникнуть проблемы. В технике он соперника превосходит, в первых раундах точно будет фаворитом. А вот чем дальше, тем будет сложнее.

Что до Лопеса, то его задача — поддерживать агрессивный темп на протяжении всего боя. Вот только пять полноценных раундов бразилец в UFC ещё ни разу не провёл. И недостаток кардио обязательно скажется. На бумаге выглядит так, что Диего предстоит перепрыгнуть сразу через несколько классов школы, чтобы стать чемпионом. Помочь в этом ему может соперник, если Алекс окажется не в лучших кондициях. А вот если Волкановски будет хотя бы отдалённо напоминать себя в былые годы, исход предсказуем — победа австралийца.

Соглавный бой — Чендлер — Пимблетт

Майклу Чендлеру уже 38, для лёгкого веса это возраст если не критичный, то близкий к тому. И бой с Чарльзом Оливейрой после двухлетнего простоя расстроил. Майкл был далёк от своей лучшей формы. Возможно, сейчас он станет получше, заржавевшие детали будут смазаны?

Пэдди Пимблетт в UFC не проигрывал ни разу. Но и серьёзных проверок у него пока не было. Ветераны остаются ветеранами, хотя Бобби Грина он финишировал красиво. Чендлер — боец статусный, однако Пэдди как будто уже созрел для более серьёзного испытания.

Коэффициенты букмекеров здесь практически равны. На победу Пэдди дают 1.85, а на Майкла — 2.00.

Чендлер — классный боец, но у него всего две победы в последних шести поединках, да ещё была огромная пауза. Конечно, Майкл постарается вырубить соперника в своём стиле, но Пимблетт моложе, более стойкий и выносливый. Фактор мотивации тоже нельзя не учитывать: победа над Чендлером откроет британцу путь в топ-10 рейтинга. Кажется, аналитики здесь даже завысили котировки на успех Пэдди.

Крылов — Рейес

Никита Крылов возвращается в октагон после двухлетнего простоя и непростой травмы плеча. При этом россиянин — потенциальная звезда. Талантливый боец мог бы уже сражаться за титул в полутяжёлом весе, если бы не болячки. Для возвращения соперник что надо — двукратный претендент на титул Доминик Рейес, ветеран, акции которого котируются достаточно высоко.

Все мы помним, как Рейес едва не победил Джона Джонса, но после этого американец сильно сдал. Фактически Доминик оказался на грани вылета из UFC. После этого Рейес выиграл два боя, однако оппоненты были совсем слабыми. Американец потерял в скорости и выносливости. Так что он не должен стать проблемой для Крылова. С одной оговоркой, если сам Никита после длительной паузы подойдёт к этому поединку в хорошей форме. Победа откроет ему путь к куда более статусным боям.