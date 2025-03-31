«Реал» — «Реал Сосьедад». Финал не для Захаряна, а для Мбаппе

1 апреля в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании мадридский «Реал» примет «Реал Сосьедад». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Испании «Реал» — «Реал Сосьедад» 1 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.37, что составляет приблизительно 72% вероятности. Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 8.90. Ничейный исход можно найти в линии за 5.60.

В то же время аналитики уверены, что матч «Реал» — «Реал Сосьедад» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Реал Сосьедад» (01.04.2025)

Первый матч мадридцы выиграли со счётом 1:0. Баски были активны, бодро шли вперёд и часто били по воротам, однако сложной работы у Андрея Лунина не было. Бо́льшая часть ударов пришлась прямо в украинского голкипера. Либо же мяч оказывался на удобной высоте. Суперсейвов делать не пришлось.

Хорошие шансы у Лунина и в ответной встрече сыграть «на ноль». «Реал Сосьедад» очень часто подводит завершение. Не хватает качественных исполнителей, а также скорости и креативности в атаке. И вряд ли что-то кардинально бы поменялось, реже находись Арсен Захарян в лазарете.

И всё же травматичность бывшего полузащитника московского «Динамо» ослабляет клуб из Сан-Себастьяна. Бьёт по карману, сокращает спектр возможностей Иманола Альгуасиля. Этот трансфер всё больше напоминает переход Александра Кокорина в «Фиорентину». Приносит больше вреда, чем пользы.

Другое дело — переход Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». У капитана сборной Франции был нелёгкий период адаптации, но, как только он освоился, дело пошло. И вот уже француза не остановить. Повторил рекорд Криштиану Роналду и Руда ван Нистелроя по количеству голов в дебютном сезоне за «галактикос».

Первый матч с «Реалом Сосьедад» Мбаппе пропустил из-за повреждения. В ответном может и сыграть, и тогда мадридцы наверняка забьют больше, чем в первый раз. Поддержка трибун «Сантьяго Бернабеу» тоже оказывает на них сильное влияние. Лучше всех в Ла Лиге выступают дома: 12 побед и одна ничья при одном поражении.

В среднем за игру дома в чемпионате Испании подопечные Карло Анчелотти отгружают соперникам 2,5 гола. Подстёгивает их играть лучше и забивать больше «Барселона». Каталонцы преуспевают во всех турнирах, и «сливочные» стараются не отставать.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.