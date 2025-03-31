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Ноттингем Форест — МЮ, прогноз на матч АПЛ 1 апреля 2025, смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько начало, ставки

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Недолго Амориму радоваться
Михаил Коробов
«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз
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Манкунианцы прибавили, но работы ещё много.

1 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором «Ноттингем Форест» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» 1 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ноттингем Форест» предлагается с коэффициентом 2.34, что составляет приблизительно 42% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» (01.04.2025)

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
01 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Проработав небольшой спад, «Ноттингем Форест» взялся за старое. В трёх предыдущих турах АПЛ сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0), победил «Манчестер Сити» (1:0), а также обыграл «Ипсвич» (4:2). Упрочил свои шансы выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Отрыв от идущего на четвёртом месте «Челси» — пять очков.

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Тактика Нуну Эшпириту Санту проста, но весьма эффективна. Быстроногие вингеры внешне очень легко находят пространство и возможности для того, чтобы снабдить Криса Вуда передачей под удар. Дальше в дело вступает отличное завершение центрфорварда. Он исправно наказывает соперников за ошибки.

У «Манчестер Юнайтед» как раз очень много брака на своей половине поля. В среднем за встречу в АПЛ команда пропускает 1,3 мяча. И ещё скажите спасибо, что порой соперники прощают. В матче последнего тура не воспользовался рядом возможностей забить манкунианцам идущий на предпоследнем месте в турнирной таблице «Лестер».

С другой стороны, «лис» подопечные Рубена Аморима обыграли со счётом 3:0. Таким образом, продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате Англии до четырёх матчей. А ещё ведь выбили из Лиги Европы «Реал Сосьедад» (1:1 и 4:1). По результатам можно сделать вывод, что манкунианцы встали на путь исправления.

В игре «красных дьяволов» действительно есть прогресс, однако проблемы оборонительного характера никуда не делись. Хороший отрезок во многом обусловлен везением и удобным календарём. Уповать на удачу в этот раз бессмысленно. Взять лобовую победу хозяев можно с коэффициентом 2.34.

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В первом круге «лесники» выиграли со счётом 3:2. На своём поле тем более должны победить. Дома в АПЛ лучше них выступают только «Арсенал» и «Ливерпуль». К тому же манкунианцы выиграли только 4 из 14 предыдущих встреч первенства в гостях. Куда им, располагающимся на 13-м месте в турнирной таблице, тягаться с нацеленным на Лигу чемпионов «Ноттингемом»?

Ставка: победа «Ноттингем Форест» за 2.34.

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