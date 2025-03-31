«Арминия» — «Байер». Вот и сказочке конец

1 апреля в матче 1/2 финала Кубка Германии «Арминия» примет действующего чемпиона — «Байер». Встреча пройдёт на стадионе «Шюко Арена» в городе Билефельд. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Германии «Арминия» — «Байер» 1 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Байера» предлагается с коэффициентом 1.22, что составляет приблизительно 81% вероятности. Победа «Арминии» оценивается коэффициентом 13.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Арминия» — «Байер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

Прогноз на матч 1/2 финала Кубка Германии «Арминия» — «Байер» (01.04.2025)

На предыдущих стадиях «Арминия» победила «Унион» (2:0), «Фрайбург» (3:1) и «Вердер» (2:0). На секунду представьте, какая атмосфера царит в раздевалке выступающего в третьем по значимости дивизионе Германии клуба. А уж что происходит на трибунах!

«Арминии» осталось сделать один шаг для того, чтобы стать финалистом Кубка Германии. Эмоции зашкаливают. Большая опасность для «Байера» таится в том, что встреча пройдёт в Билефельде. «Синие» будут биться не на жизнь, а насмерть. На лёгкую прогулку «фармацевтам» рассчитывать точно не стоит.

В последнее время действующий чемпион Германии часто пропускает. В четырёх предыдущих турах Бундеслиги получил семь мячей. Большой плюс для «Арминии». Раз «синие» смогли в сумме забить пять голов «Вердеру» и «Фрайбургу», то и в сетку ворот «Байера» один-два мяча должно получиться отправить.

Впрочем, «фармацевтам» и три можно забить, они всё равно вырвут победу. Команда Хаби Алонсо в излюбленном стиле исправилась за вылет из Лиги чемпионов и поражение от «Вердера» (0:2). Одержала волевую победу над «Штутгартом» (4:3), отыгравшись с 0:2. Затем после перерыва уверенно победила «Бохум» (3:1).

Клуб из Леверкузена не теряет надежд повторить успех прошлого сезона и опять намеревается выиграть чемпионат и Кубок Германии. Силе воли «фармацевтов» позавидуют многие. Отыграть отставание от лидирующей мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге, хоть оно и составляет шесть очков, им вполне по силам. И обыграть на выезде «Арминию» — тоже.

Тем не менее предлагаем заключить пари на «обе забьют» с коэффициентом 2.02. На победу «Байера» даётся слишком низкий коэффициент. Тактически переиграть Хаби Алонсо — очень сложная задача. Твёрдая тренерская рука, несгибаемый характер и отличная результативность делают «львов» соперником, которого не пожелаешь никому, но рассчитывать на «сухарь» в гостях им будет трудно.

Ставка: обе забьют за 2.02.