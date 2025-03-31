Экспресс на футбол: Дзюба всё-таки огорчит Карпина

«Акрон» сыграет с «Ростовом», из которого тренер сборной России недавно ушёл.

Первый месяц весны 2025 года провожаем с футболом. Сегодня, 31 марта, ярких вывесок не так много, но кое-что интересное в экспресс собрать можно.

Прогноз на матч «Акрон» — «Ростов»

Попробуй за всеми уследить, когда приходится плотно опекать и пристально следить за движениями Артёма Дзюбы. 36-летний нападающий заслужил вызов в национальную команду. Забив Гренаде, стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Вернулся в расположение клуба с мощным зарядом эмоций и воодушевлением.

Впрочем, и «Ростов» отнюдь не пальцем делан. Жёлто-синие внешне безболезненно перенесли уход Валерия Карпина. По результатам возобновили сезон на троечку с плюсом или четвёрочку с минусом. Сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1), без особой уверенности победили замыкающий турнирную таблицу РПЛ «Оренбург» (2:1) и уступили «Краснодару» (0:1). Проблема в том, что возникали сложности с реализацией.

Могут возникнуть трудности с завершением у «Ростова» и в этот раз. Поэтому нет уверенности в том, что он победит. Зато есть стойкое ощущение, что скучать не придётся. Ожидается много подходов к воротам и ударов. Весьма вероятно, будет и немало голов. Поставить на ОЗ + ТБ 2.5 мяча можно за 2.00. Тактики соперников привлекательны, но имеют немаловажный изъян. Команды часто нарываются на контратаки и пропускают.

Прогноз на матч «Лацио» — «Торино»

Подопечным Барони надо делать что угодно, но исправиться за 0:5 от «Болоньи». Кровь из носу надо обыгрывать «Торино». Сделать это будет непросто. «Быки» проиграли всего-навсего 1 из 12 предыдущих встреч в чемпионате Италии. Уступили «Болонье» (2:3). Отняли очки у «Милана» (2:1), «Аталанты» (1:1) и в дерби у «Ювентуса» (1:1). Экс-тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли есть за что похвалить.

Впрочем, туринцам характерно выдавать такие вот удачные отрезки, а потом – падать в кризис. Практически каждый год наблюдается эта картина. «Торино» теряет мотивацию и начинает проигрывать. Всё потому, что у борющихся за выживание и попадание в зону еврокубков команд больше желания.

Туринцы выиграли только 1 из 11 последних очных матчей. И тот — отнюдь не без везения. Как ни посмотри, «Лацио» — фаворит. У римлян лучше рисунок игры и больше ресурсов. А самое главное — встреча пройдёт в Риме. Грех своих поистине замечательных болельщиков расстраивать.

Прогноз на матч «Сельта» — «Лас-Пальмас»

«Сельта» проводит хороший сезон. Располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, но может запрыгнуть ещё выше. Отставание от занимающего шестое место «Вильярреала» составляет пять очков. Желание закончить сезон в зоне еврокубков хорошо мотивирует команду.

У «Лас-Пальмаса» дела идут далеко не так здорово. Безвыигрышная серия в Ла Лиге насчитывает уже 10 встреч. Ничьих за этот период времени только три, причём две из них добыты на своём стадионе. Клуб опустился на предпоследнее место в турнирной таблице и рискует вылететь.

В первом круге «кельты» выиграли со счётом 1:0. Если на выезде получилось победить, то на своём поле тем более должны набрать три очка. И сделать это надо бы поувереннее. Вполне возможно, матч завершится со счётом 2:0, 2:1 или 3:1 в пользу принимающей стороны. С такой формой хозяева вполне может замахнуться на выход в еврокубки.

Экспресс на футбол 31 марта

Ставка 1: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче «Акрон» — «Ростов» за 2.00.

обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче «Акрон» — «Ростов» за 2.00. Ставка 2: победа «Лацио» в матче с «Торино» за 1.78.

победа «Лацио» в матче с «Торино» за 1.78. Ставка 3: победа «Сельты» в матче с «Лас-Пальмасом» + тотал больше 1.5 мяча за 1.88.

Общий коэффициент: 2.00 х 1.78 х 1.88 = 6.69.