«Арсенал» — «Фулхэм». Неприятности перед «Реалом»

Английская Премьер-лига возвращается после международного перерыва! Во вторник, 1 апреля, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Фулхэм». Стартовый свисток лондонского дерби запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Арсенал» — «Фулхэм» 1 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.46, что приблизительно равно 68% вероятности. Победа «Фулхэма» оценивается в 8.40, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.50.

Аналитики прогнозируют, что встреча не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Наиболее вероятным представляется счёт 1:0 в пользу принимающей стороны.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Фулхэм» (01.04.2025)

Несмотря на серьёзные кадровые потери в атакующей линии, а также сложный календарь перед мартовской международной паузой, лондонский «Арсенал» всё же смог добиться двух важных вещей. Во-первых, сохранил за собой второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Во-вторых, вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Отрыв от идущего на пятой строчке «Манчестер Сити» в АПЛ составляет 10 очков. На фоне предстоящей нервной концовки сезона и удаляющегося в таблице «Ливерпуля» это приятное число. Чемпионская гонка уже проиграна, но можно бросить все силы на ЛЧ и не бояться из-за осечек остаться без еврокубков в следующем сезоне.

Впереди «канониров» ждёт мадридский «Реал» — максимально неудобный соперник. Чтобы подготовиться к первой игре, у коллектива есть две встречи. Вообще, форма до мартовского перерыва была неплохой. Подопечные Микеля Артеты поделили очки в чемпионате Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Ноттингем Форест» (0:0), а также обыграли в дерби «Челси» (1:0).

Кроме того, удалось по сумме двух матчей пройти ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов — 7:1 и 2:2. Несмотря на отсутствие некоторых лидеров атаки, лондонцы всё равно могут довольно много забить. И всё же в предстоящей встрече даже на своём поле их ждут трудности. «Фулхэм» в этом сезоне далеко не подарок. Да и конкретно с «Арсеналом» научился играть.

За три прошлых дерби «Фулхэм» ни разу не уступил «Арсеналу», добыв одну победу. Отличительными чертами игр стали высокая результативность и голы в обе стороны. Теперь такое тоже можно ожидать, ведь «дачники» в среднем за игру свой гол забивают исправно. Более того, они претендуют на еврокубки, а потому не обделены мотивацией.

Непостоянство свойственно сегодняшнему «Фулхэму». В том плане, что клуб может выдать серию без поражений, где превалируют ничейные исходы, а может чередовать победы с поражениями. Однако показывать силу и настраиваться на грандов он умеет. А если не верите, спросите у «Ливерпуля» (2:2), «Челси» (2:1) и «Ноттингем Форест» (2:1), которые потеряли очки.

Ставка: обе забьют за 2.30.