«Эмполи» — «Болонья». Гости — и точка

Футбольный сезон плавно движется к развязке, а потому в кубковых соревнованиях начинается самое интересное — финальные стадии. Во вторник, 1 апреля, на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи состоится первый матч 1/2 финала Кубка Италии «Эмполи» — «Болонья». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Италии «Эмполи» — «Болонья» 1 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Болоньи» в первом матче предлагается с коэффициентом 1.84, что приблизительно равно 54% вероятности. Победа «Эмполи» оценивается в 5.10, а ничейный исход — в 3.50.

Аналитики также прогнозируют, что встреча не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.04.

Прогноз на первый матч 1/2 финала Кубка Италии «Эмполи» — «Болонья» (01.04.2025)

Пусть вас не смущает тот факт, что «Эмполи» на прошлой стадии Кубка Италии сумел выбить туринский «Ювентус» (1:1, 4:2 пен.). Уже даже перед первым матчем полуфинальной стадии, который пройдёт в Эмполи, можно смело утверждать, что клуб — очевидный аутсайдер. И точка! А причин – целый ряд, выбирайте любую.

Во-первых, «Эмполи» находится среди аутсайдеров чемпионата Италии и борется за выживание. За восемь туров до конца сезона располагается прямо в зоне вылета, набрав 23 очка. Отставание от безопасного 17-го места составляет два очка, но конкуренция тут высокая. Так что приоритет очевиден, надо бороться за прописку.

Во-вторых, команда Роберто Д’Аверсы показывает, мягко говоря, плохую игру на домашнем стадионе. За 14 домашних встреч в Серии А она набрала всего восемь очков, что является одним из худших показателей среди всех участников. Так что ни о каком преимуществе своего поля в данном случае говорить не приходится.

В-третьих, коллектив страдает из-за травм. Недавно к и без того длинному списку отсутствующих, где также есть забивший «Ювентусу» Юссеф Мале, добавился ещё один из основных футболистов — Лиам Хендерсон. Тренерскому штабу на фоне борьбы за выживание придётся сильно жертвовать качеством состава в предстоящем матче с «Болоньей».

Если мало этих фактов, пусть вас окончательно убедит нынешняя форма соперника. «Болонья» с приходом Винченцо Итальяно всё же чувствует себя не так плохо. Поначалу были нестабильностью и ничейные исходы, потери очков. Но сейчас команда идёт на серии из пяти побед, среди которых крупная над «Лацио» — 5:0.

Красно-синие настолько здорово выступают и без Тьяго Мотты, что тоже бьются за выход в Лигу чемпионов. Плотность в таблице, конечно, высокая, но шансы у них есть. Соответственно, настроение должно быть хорошее. Будет очень странно, если гости не смогут одержать победу в первом полуфинальном матче Кубка Италии. Причём уверенную победу.

Ставка: «Болонья» победит «Эмполи» с форой (-1) за 2.46.