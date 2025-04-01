Экспресс на АПЛ: день солидарности «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»

Английская Премьер-Лига возвращается после мартовской международной паузы. И авторы «Чемпионата» подготовили специальный экспресс на некоторые из тех матчей, которые пройдут сегодня, 1 апреля.

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»

Проработав небольшой спад, «Ноттингем Форест» взялся за старое. В трёх предыдущих турах АПЛ сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0), победил «Манчестер Сити» (1:0), а также «Ипсвич» (4:2). Упрочил свои шансы выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Отрыв от идущего на четвёртом месте «Челси» — пять очков.

Тактика Нуну Эшпириту Санту проста, но весьма эффективна. Быстроногие вингеры внешне очень легко находят пространство и возможности для того, чтобы снабдить Криса Вуда передачей под удар. Дальше в дело вступает отличное завершение центрфорварда. Он исправно наказывает соперников за ошибки.

У «Манчестер Юнайтед» как раз очень много брака на своей половине поля. В среднем за встречу в АПЛ команда пропускает 1,3 мяча. И ещё скажите спасибо, что порой соперники прощают. В игре «красных дьяволов» есть прогресс, однако проблемы оборонительного характера никуда не делись. Взять лобовую победу хозяев можно с коэффициентом 2.34.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Фулхэм»

Несмотря на серьёзные кадровые потери в атакующей линии, а также сложный календарь перед мартовской международной паузой, лондонский «Арсенал» всё же смог добиться двух важных вещей. Во-первых, сохранил за собой второе место в турнирной таблице. Во-вторых, вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Впереди «канониров» ждёт мадридский «Реал» — максимально неудобный соперник. Чтобы подготовиться к первой игре, у команды есть две встречи. Вообще, форма до мартовского перерыва была неплохой. Несмотря на отсутствие некоторых лидеров атаки, лондонцы всё равно могут довольно много забить, как это было с ПСВ (7:1 и 2:2).

И всё же в предстоящей встрече даже на своём поле их ждут трудности. «Фулхэм» в этом сезоне — далеко не подарок. Да и конкретно с «Арсеналом» научился играть. За три прошлых дерби «Фулхэм» ни разу не уступил «канонирам», добыв одну победу. Отличительными чертами этих игр стали высокая результативность и голы в обе стороны. Теперь такое тоже можно ожидать, ведь «дачники» в среднем за игру свой гол забивают исправно.

Экспресс на матчи АПЛ 1 апреля

Ставка 1: победа «Ноттингем Форест» в матче с «МЮ» за 2.34.

победа «Ноттингем Форест» в матче с «МЮ» за 2.34. Ставка 2: обе забьют в матче «Арсенал» — «Фулхэм» за 2.30.

Общий коэффициент: 2.34 х 2.30 = 5.38.