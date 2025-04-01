Экспресс на кубки: «Реал» выбьет клуб Захаряна, «Байер» хочет защитить титул

До Лиги чемпионов ещё одна неделька, а потому будни отданы на откуп внутренним кубковым соревнованиям. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на матчи, которые пройдут сегодня, 1 апреля.

Прогноз на матч «Реал» — «Реал Сосьедад»

Первый матч мадридцы выиграли со счётом 1:0. Баски были активны, бодро шли вперёд и часто били по воротам, однако сложной работы у Андрея Лунина не было. Бо́льшая часть ударов пришлась прямо в украинского голкипера. Либо же мяч оказывался на удобной высоте. Суперсейвов делать не пришлось.

Хорошие шансы у Лунина и в ответной встрече сыграть «на ноль». «Реал Сосьедад» очень часто подводит завершение. Не хватает качественных исполнителей, а также скорости и креативности в атаке. И вряд ли что-то кардинально бы поменялось, реже находись Арсен Захарян в лазарете.

Первый матч с «Реалом Сосьедад» Мбаппе пропустил из-за повреждения. В ответном может и сыграть, и тогда мадридцы наверняка забьют больше, чем в первый раз. Поддержка трибун «Сантьяго Бернабеу» тоже оказывает на них сильное влияние. В среднем за игру дома в чемпионате Испании подопечные Карло Анчелотти отгружают соперникам 2,5 гола. Должны и теперь.

Прогноз на матч «Арминия» — «Байер»

«Арминии» осталось сделать один шаг для того, чтобы стать финалистом Кубка Германии. Эмоции зашкаливают. Большая опасность для «Байера» таится в том, что встреча пройдёт в Билефельде. «Синие» будут биться не на жизнь, а на смерть. На лёгкую прогулку «фармацевтам» рассчитывать точно не стоит.

В последнее время действующий чемпион Германии часто пропускает. В четырёх предыдущих турах Бундеслиги получил семь мячей. Большой плюс для «Арминии». Раз «синие» смогли в сумме забить пять голов «Вердеру» и «Фрайбургу», то и в сетку ворот «Байера» один-два мяча должно получиться отправить.

Впрочем, «фармацевтам» и три можно забить, они всё равно вырвут победу. Команда Хаби Алонсо в излюбленном стиле исправилась за вылет из Лиги чемпионов и поражение от «Вердера» (0:2). Одержала волевую победу над «Штутгартом» (4:3), отыгравшись с 0:2. Клуб из Леверкузена не теряет надежд повторить успех прошлого сезона и опять намеревается выиграть чемпионат и Кубок Германии. Шансы есть.

Прогноз на матч «Эмполи» — «Болонья»

Пусть вас не смущает тот факт, что «Эмполи» на прошлой стадии Кубка Италии сумел выбить туринский «Ювентус» (1:1, 4:2 пен.). Уже даже перед первым матчем полуфинальной стадии, который пройдёт в Эмполи, можно смело утверждать, что клуб — очевидный аутсайдер. И точка! А причин – целый ряд, выбирайте любую.

Во-первых, «Эмполи» находится среди аутсайдеров чемпионата Италии и борется за выживание. Во-вторых, показывает, мягко говоря, плохую игру на домашнем стадионе. В-третьих, страдает из-за травм. Если мало этих фактов, пусть вас окончательно убедит нынешняя форма соперника.

«Болонья» с приходом Винченцо Итальяно всё же чувствует себя не так плохо. Поначалу были нестабильность и ничейные исходы, потери очков. Но сейчас команда идёт на серии из пяти побед, среди которых крупная над «Лацио» — 5:0. Должна спокойно одержать уверенную победу и теперь.

Экспресс на кубковые матчи 1 апреля 2025 года

Ставка 1: победа «Реала» в матче с «Реалом Сосьедад» + тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

победа «Реала» в матче с «Реалом Сосьедад» + тотал больше 2.5 мяча за 1.85. Ставка 2: обе забьют в матче «Арминия» — «Байер» за 2.02.

обе забьют в матче «Арминия» — «Байер» за 2.02. Ставка 3: «Болонья» победит «Эмполи» с форой (-1) за 2.46.

Общий коэффициент: 1.85 х 2.02 х 2.46 = 9.19.