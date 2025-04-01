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Реал — Реал Сосьедад, прогноз на матч 1 апреля, где смотреть онлайн, прямая трансляция, счёт, лучшие экспрессы на футбол сегодня

Экспресс на кубки: «Реал» выбьет клуб Захаряна, «Байер» хочет защитить титул
Алексей Анисимов Михаил Коробов
,
Экспресс на кубковые матчи 1 апреля 2025 года
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А «Болонья» разошлась не на шутку.

До Лиги чемпионов ещё одна неделька, а потому будни отданы на откуп внутренним кубковым соревнованиям. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на матчи, которые пройдут сегодня, 1 апреля.

Прогноз на матч «Реал» — «Реал Сосьедад»

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч мадридцы выиграли со счётом 1:0. Баски были активны, бодро шли вперёд и часто били по воротам, однако сложной работы у Андрея Лунина не было. Бо́льшая часть ударов пришлась прямо в украинского голкипера. Либо же мяч оказывался на удобной высоте. Суперсейвов делать не пришлось.

Хорошие шансы у Лунина и в ответной встрече сыграть «на ноль». «Реал Сосьедад» очень часто подводит завершение. Не хватает качественных исполнителей, а также скорости и креативности в атаке. И вряд ли что-то кардинально бы поменялось, реже находись Арсен Захарян в лазарете.

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Первый матч с «Реалом Сосьедад» Мбаппе пропустил из-за повреждения. В ответном может и сыграть, и тогда мадридцы наверняка забьют больше, чем в первый раз. Поддержка трибун «Сантьяго Бернабеу» тоже оказывает на них сильное влияние. В среднем за игру дома в чемпионате Испании подопечные Карло Анчелотти отгружают соперникам 2,5 гола. Должны и теперь.

Прогноз на матч «Арминия» — «Байер»

Кубок Германии . 1/2 финала
01 апреля 2025, вторник. 21:45 МСК
Арминия
Билефельд
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арминии» осталось сделать один шаг для того, чтобы стать финалистом Кубка Германии. Эмоции зашкаливают. Большая опасность для «Байера» таится в том, что встреча пройдёт в Билефельде. «Синие» будут биться не на жизнь, а на смерть. На лёгкую прогулку «фармацевтам» рассчитывать точно не стоит.

В последнее время действующий чемпион Германии часто пропускает. В четырёх предыдущих турах Бундеслиги получил семь мячей. Большой плюс для «Арминии». Раз «синие» смогли в сумме забить пять голов «Вердеру» и «Фрайбургу», то и в сетку ворот «Байера» один-два мяча должно получиться отправить.

Впрочем, «фармацевтам» и три можно забить, они всё равно вырвут победу. Команда Хаби Алонсо в излюбленном стиле исправилась за вылет из Лиги чемпионов и поражение от «Вердера» (0:2). Одержала волевую победу над «Штутгартом» (4:3), отыгравшись с 0:2. Клуб из Леверкузена не теряет надежд повторить успех прошлого сезона и опять намеревается выиграть чемпионат и Кубок Германии. Шансы есть.

Прогноз на матч «Эмполи» — «Болонья»

Кубок Италии . 1/2 финала. 1-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Эмполи
Эмполи
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пусть вас не смущает тот факт, что «Эмполи» на прошлой стадии Кубка Италии сумел выбить туринский «Ювентус» (1:1, 4:2 пен.). Уже даже перед первым матчем полуфинальной стадии, который пройдёт в Эмполи, можно смело утверждать, что клуб — очевидный аутсайдер. И точка! А причин – целый ряд, выбирайте любую.

Во-первых, «Эмполи» находится среди аутсайдеров чемпионата Италии и борется за выживание. Во-вторых, показывает, мягко говоря, плохую игру на домашнем стадионе. В-третьих, страдает из-за травм. Если мало этих фактов, пусть вас окончательно убедит нынешняя форма соперника.

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«Болонья» с приходом Винченцо Итальяно всё же чувствует себя не так плохо. Поначалу были нестабильность и ничейные исходы, потери очков. Но сейчас команда идёт на серии из пяти побед, среди которых крупная над «Лацио» — 5:0. Должна спокойно одержать уверенную победу и теперь.

Экспресс на кубковые матчи 1 апреля 2025 года

  • Ставка 1: победа «Реала» в матче с «Реалом Сосьедад» + тотал больше 2.5 мяча за 1.85.
  • Ставка 2: обе забьют в матче «Арминия» — «Байер» за 2.02.
  • Ставка 3: «Болонья» победит «Эмполи» с форой (-1) за 2.46.

Общий коэффициент: 1.85 х 2.02 х 2.46 = 9.19.

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