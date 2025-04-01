«Атлетико» — «Барселона». Ещё один важный шаг к квадруплу

2 апреля в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании мадридский «Атлетико» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Барселона» 2 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.46, что составляет приблизительно 40% вероятности. Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики считают, что матч «Атлетико» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48.

Прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Атлетико» — «Барселона» (02.04.2025)

Первый матч ознаменовался ничейным исходом — 4:4. Три недели спустя «Барселона» в чемпионате Испании победила на выезде со счётом 4:2. В обоих случаях подопечные Ханс-Дитера Флика отыгрывались с 0:2. Немецкий специалист привил команде характер и менталитет победителя.

Беспроигрышная серия каталонцев насчитывает уже 20 встреч во всех турнирах (ничьих всего три). На днях разгромили в дерби «Жирону» (4:1). Вплотную подобрались к отметке в 140 забитых мячей во всех турнирах. Восемь голов в ворота «Атлетико» говорят сами за себя. Результативность бесподобная.

Штампует один гол за другим лучший бомбардир в истории сборной Польши Роберт Левандовски. 36-летний нападающий на пике формы. Забивает всеми возможными способами. Даже в ситуациях, когда очень сложно подстроиться под мяч, умудряется пробить точно, без шансов для голкиперов.

Ханс-Дитер Флик сетовал на плотный календарь. Однако на последних минутах каталонского дерби его подопечные продолжали нестись в атаку и намеревались довести дело до ещё более крупной победы. Несколько моментов было у Алекса Бальде. Мощно зарядил в крестовину Ламин Ямаль. Попади на несколько сантиметров ниже и правее, был бы гол-красавец.

Сине-гранатовые на подъёме. Не обращая внимания на усталость, идут на квадрупл. Победив «Жирону», каталонцы увеличили отрыв от «Реала» до трёх очков, а от «Атлетико» — до девяти. «Матрасники» выбывают из чемпионской гонки. Очередной болезненный удар по эмоциональному состоянию подопечных Диего Симеоне. Воодушевления всё меньше.

«Атлетико» нужно время на то, чтобы прийти в себя после очень обидного вылета из Лиги чемпионов. Перерыва на матчи сборных не хватило. Не получилось обыграть даже «Эспаньол» (1:1), который борется за выживание. Победа в Кубке Испании нужна как воздух, но против таких каталонцев нет никаких шансов.

Последняя возможность завершить сезон с трофеем ускользает от Симеоне. Встреча носит принципиальный характер, однако настрой и желание не помогут мадридцам пройти в финал. «Барселона» показывает более качественный футбол и психологически готова к игре значительно лучше.

Ставка: «Барселона» выйдет в финал Кубка Испании за 1.83.