«Милан» — «Интер». Твоя взяла, Симоне Индзаги

2 апреля в первом матче 1/2 финала Кубка Италии померяются силами «Милан» и «Интер». Миланское дерби пройдёт на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Италии «Милан» — «Интер» 2 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям. Сделать ставку на победу «Интера» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, что составляет приблизительно 44% вероятности. Победа «Милана» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

В то же время аналитики считают, что матч «Милан» — «Интер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.

Прогноз на первый матч полуфинала Кубка Италии «Милан» — «Интер» (02.04.2025)

Назначение Сержиу Консейсау оказало на «Милан» кратковременный воодушевляющий эффект. «Россонери» выиграли Суперкубок Италии, победив в финале как раз «Интер» со счётом 3:2. «Нерадзурри» предоставляется замечательная возможность поквитаться с обидчиками.

«Милан» вылетел из Лиги чемпионов, сенсационно уступив «Фейеноорду». И скатился на девятое место в турнирной таблице Серии А, проиграв четыре из шести предыдущих матчей первенства. Пошли разговоры, что Консейсау в скором времени может быть отправлен в отставку.

Слова португальского специалиста перестали оказывать на футболистов мотивирующее воздействие. Ухудшилась атмосфера в раздевалке. Лидеры сильно сбавили. Некоторые из них могут покинуть клуб по окончании сезона, если не получится добыть путёвку в Лигу чемпионов.

«Интер» тем временем спокойно борется с «Наполи» за скудетто. Возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от неаполитанцев составляет три очка. «Нерадзурри» без проблем вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, дважды победив «Фейеноорд» (2:0 и 2:1). Ну, держись, «Милан»!

Симоне Индзаги постарался на славу. Хорошо подготовил подопечных к реваншу. В двух предыдущих турах чемпионата Италии они победили «Аталанту» (2:0) и «Удинезе» (2:1). Одно плохо — есть серьёзные кадровые потери. В лазарете Пётр Зелиньски, Дензел Думфрис и Лаутаро Мартинес.

Впрочем, у «Интера» отличная глубина состава. Для победы в матче с «Миланом» имеющихся ресурсов Симоне Индзаги хватит с лихвой. На днях «россонери» потратили немало сил во встрече с «Наполи» (1:2). И заряд энергии упал, и негативных эмоций стало больше. Консейсау теряет последние крупицы доверия.

Ставка: «Интер» победит за 2.27.