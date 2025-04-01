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Штутгарт — Лейпциг, прогноз на матч Кубка Германии 2 апреля 2025, смотреть трансляцию онлайн бесплатно, результат

«Штутгарт» — «РБ Лейпциг». Очевидно только одно — будут голы
Михаил Коробов
«Штутгарт» — «РБ Лейпциг»: прогноз на матч
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От соперников так и веет нестабильностью.

2 апреля в матче 1/2 финала Кубка Германии «Штутгарт» примет «Лейпциг». Встреча пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Главный судья — Свен Яблонски.

Коэффициенты на матч Кубка Германии «Штутгарт» — «РБ Лейпциг» 2 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Штутгарта» предлагается с коэффициентом 2.07, что составляет приблизительно 48% вероятности. Победа «Лейпцига» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «Штутгарт» — «Лейпциг» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

Прогноз на матч 1/2 финала Кубка Германии «Штутгарт» — «РБ Лейпциг» (02.04.2025)

Кубок Германии . 1/2 финала
02 апреля 2025, среда. 21:45 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Штутгарт» утратил стабильность, которой мог похвастаться в прошлом сезоне. На последнем отрезке его штормит на все девять баллов. Одна победа и две ничьих при шести поражениях. Подопечные Себастьяна Хёнеса опустились на 11-ю строчку в турнирной таблице.

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Несмотря на неудовлетворительные результаты, «швабы» продлили контракт с Хёнесом. Может быть, многое и не получается, но тренер ставит интересный атакующий футбол. В среднем за встречу в Бундеслиге его подопечные забивают 1,7 мяча. Проблема в том, что пропускают почти так же часто.

Руководство «Лейпцига» оказалось менее терпеливым. После поражения в матче последнего тура Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (0:1) Марко Розе был отправлен в отставку. До конца сезона «красными быками» будет руководить венгерский специалист Жольт Лёв.

Достаточно неожиданное решение. Розе мог успеть исправить положение до конца сезона. «Лейпциг» расположился на шестом месте в чемпионате. Отставание от занимающего четвёртую строчку «Майнца» составляет три очка. Вполне рабочая ситуация.

Теперь будущее «красных быков» окутано густым туманом. Совершенно непонятно, чего ждать дальше. Назначение венгра может воодушевить команду, однако также есть риск возникновения серьёзных трудности в связи с адаптацией. Тем более что для Лёва это первый опыт работы главным тренером.

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От встречи так и веет непредсказуемостью. Единственным действительно неплохим вариантом для ставки видится «ОЗ + ТБ 2.5 мяча» за 1.82. «Лейпцигу» тоже хватает атакующей мощи, в среднем за игру в Бундеслиге команда забивает 1,5 гола. И проблема, как у «швабов», — недостаточно хорошо структурирована игра в защите. Во всех турнирах «красные быки» пропустили уже больше 50 мячей.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

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