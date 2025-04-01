«Ливерпуль» — «Эвертон». История даст сбой

Обычно у «ирисок» проблемы на «Энфилде», но теперь проблемы будут у хозяев.

Английская Премьер-лига возвращается после мартовского международного перерыва. В среду, 2 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон». Стартовый свисток мерсисайдского дерби запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон» 2 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, одни отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.39, что приблизительно равно 70% вероятности. Победа «Эвертона» оценивается в 8.80, а на ничейный исход можно поставить за 5.20.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в дерби. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон» (02.04.2025)

Март должен теперь стать самым нелюбимым месяцем для «Ливерпуля». За две недели до международной паузы клуб провёл всего четыре встречи, но лишился возможности выиграть сразу два трофея. Сначала уступил по пенальти «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и покинул турнир, а затем проиграл «Ньюкаслу» в финале Кубка лиги Англии.

Любопытно, что в обоих случаях соперники заметно чаще попадали в створ ворот, были опаснее. При этом над «Ньюкаслом» ливерпульская команда даже умудрилась доминировать по части контроля мяча. Вот только ничего из этого не вышло. Поклонникам остаётся надеяться, что тренерский штаб с умом воспользовался перерывом на игры сборных.

Подопечные Арне Слота уже почти наверняка не отдадут золотые медали в английской Премьер-лиге. Располагаются на первой строчке, оторвавшись от ближайшего преследователя за девять туров до конца сезона на 12 очков. При этом теперь не отягощены выступлением в сторонних турнирах. Остаётся выиграть несколько матчей подряд и досрочно стать чемпионами.

Впрочем, с «Эвертоном» в дерби будет сложно рассчитывать на лёгкую прогулку. Во-первых, в первом круге он уже отбирал очки. Тогда, на «Гудисон Парк» дерби завершилось со счётом 2:2. Да и в матче до того тоже праздновал успех. Разумеется, возвращение на родной «Энфилд» поможет «Ливерпулю», ведь на «Энфилде» у всех регулярно возникают серьёзные проблемы.

Однако «Эвертон», и это вторая причина, сейчас демонстрирует внушительную беспроигрышную серию. В последних шести турах чемпионата Англии у него одна победа и пять ничейных результатов, и в каждом случае он забивал как минимум гол. Всё это навевает на мысли о ставке на голы в обе стороны. Даже несмотря на то, что история очных встреч её не сильно любит.

На статистику «Эвертона» в гостях у «Ливерпуля» без слёз не взглянешь, но, пожалуй, это именно тот момент, когда история может измениться. У Арне Слота есть проблемы с правым флангом обороны, а у Дэвида Мойеса потихоньку после травм возвращаются футболисты. Скорее всего, хозяева выиграют, но ожидаем обмен забитыми мячами.

Ставка: обе забьют за 2.05.