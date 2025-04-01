«Торпедо» — «Локомотив», четвёртый матч. Ларионову нечего терять

Стадия плей-офф Континентальной лиги набрала обороты, в некоторых парах первого раунда дело близится к финалу. В среду, 2 апреля, на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоится четвёртый матч серии «Торпедо» — «Локомотив». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии — 3-0 в пользу ярославцев.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Торпедо» — «Локомотив» 2 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям в четвёртом матче серии. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.74, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Торпедо» по итогам трёх периодов оценивается в 4.20 — 23% вероятности.

Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.20. При этом аналитики сомневаются, что четвёртый матч серии получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.90. Буллит в основное время идёт за 6.00.

Прогноз на четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» — «Локомотив» (02.04.2025)

Положение у «Торпедо», мягко говоря, не лучшее. Начав серию с двух поражений в Ярославле, нижегородский клуб вернулся на лёд родного стадиона «Нагорный», однако это не помогло. В прошлом матче он потерпел поражение со счётом 2:4 и теперь уступает 0-3 в серии. Ещё один проигрыш отправит коллектив в отпуск.

Справедливости ради стоит отметить, что нижегородские хоккеисты оказывают сопротивление, бьются. Причём уже две игры подряд. Сперва во второй встрече в Ярославле (0:2) показали много желания, до последнего у них были шансы перевести дело в овертайм. Затем в первом домашнем матче (2:4) добавили количество силовых, почти сравняли счёт.

В обоих случаях «Локомотив» снимал все вопросы в концовке благодаря заброшенным шайбам в пустые ворота. Где-то играл вторым номером. С учётом того, что подопечных Игоря Ларионова теперь устроит только победа, они наверняка постараюсь с первых минут пойти вперёд и забросить шайбу-другую. А команда Игоря Никитина снова сыграет от обороны.

Любопытный факт серии в том, что третий период получается самым низкорезультативным среди всех. Всего две шайбы против трёх в первом периоде и шести — во втором. На таком фоне ставка «третий период результативнее первого — нет» с коэффициентом 1.72 уже выглядит интересно. Но можно зайти немного дальше и проверить гол хозяев в первые 20 минут.

Нижегородцам мало что остаётся, кроме давления на ворота с первых минут и быстрого гола. Ярославцам же при 3-0 в их пользу в серии спешить абсолютно некуда, можно не только пропустить, но и проиграть. Более того, завершить серию дома тоже будет приятно. И вот этот последний рывок от «Торпедо» может сработать.

Ставка: «Торпедо» забьёт «Локомотиву» в первом периоде за 2.16.