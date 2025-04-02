Экспресс на футбол: мощнейший вечер в компании с «Барселоной» и «Интером»

Лига чемпионов и другие еврокубки готовятся к своему возвращению, а пока — всё внимание на внутреннюю арену, где проходят кубковые встречи. Экспресс на «Чемпионате» собрал в себе все интересные матчи, на которые стоит обратить внимание сегодня, 2 апреля.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона»

Первый матч ознаменовался ничейным исходом — 4:4. Три недели спустя «Барселона» в чемпионате Испании победила на выезде со счётом 4:2. В обоих случаях подопечные Ханс-Дитера Флика отыгрывались с 0:2. Немецкий специалист привил команде характер и менталитет победителя.

Беспроигрышная серия каталонцев насчитывает уже 20 встреч во всех турнирах (ничьих всего три). На днях разгромили в дерби «Жирону» (4:1). Вплотную подобрались к отметке в 140 забитых мячей во всех турнирах. Восемь голов в ворота «Атлетико» говорят сами за себя. Результативность бесподобная.

Сине-гранатовые на подъёме. Не обращая внимания на усталость, идут на квадрупл. Победив «Жирону», каталонцы увеличили отрыв от «Реала» до трёх очков, а от «Атлетико» — до девяти. «Матрасники» выбывают из чемпионской гонки. Очередной болезненный удар по эмоциональному состоянию подопечных Диего Симеоне. Воодушевления всё меньше. И это может сыграть ключевую роль.

Прогноз на матч «Милан» — «Интер»

Назначение Сержиу Консейсау оказало на «Милан» кратковременный воодушевляющий эффект. «Россонери» выиграли Суперкубок Италии, победив в финале как раз «Интер» со счётом 3:2. «Нерадзурри» предоставляется замечательная возможность поквитаться с обидчиками.

«Милан» вылетел из Лиги чемпионов, сенсационно уступив «Фейеноорду». И скатился на девятое место в турнирной таблице Серии А, проиграв четыре из шести предыдущих матчей первенства. Пошли разговоры, что Консейсау в скором времени может быть отправлен в отставку.

«Интер» тем временем спокойно борется с «Наполи» за скудетто. Возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от неаполитанцев составляет три очка. «Нерадзурри» без проблем вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, дважды победив «Фейеноорд» (2:0 и 2:1). Ну, держись, «Милан»!

Прогноз на матч «Штутгарт» — «РБ Лейпциг»

«Штутгарт» утратил стабильность, которой мог похвастаться в прошлом сезоне. Несмотря на неудовлетворительные результаты, «швабы» продлили контракт с Себастьяном Хёнесом. Может быть, многое и не получается, но тренер ставит интересный атакующий футбол.

Руководство «Лейпцига» оказалось менее терпеливым. После поражения в матче последнего тура Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (0:1) Марко Розе был отправлен в отставку. Теперь будущее окутано туманом. Совершенно непонятно, чего ждать. Назначение нового тренера может как воодушевить команду, так и наоборот.

Единственным действительно логичным вариантом для ставки видится «ОЗ + ТБ 2.5 мяча» за 1.82. «Лейпцигу» тоже хватает атакующей мощи, в среднем за матч в Бундеслиге команда забивает 1,5 гола. И проблема, как у «швабов», — недостаточно хорошо структурирована игра в защите. Во всех турнирах «красные быки» пропустили уже больше 50 мячей.

Экспресс на футбольные матчи 1 апреля

Ставка 1: «Барселона» выйдет в финал Кубка Испании за 1.83.

«Барселона» выйдет в финал Кубка Испании за 1.83. Ставка 2: «Интер» победит «Милан» в первом матче Кубка Италии за 2.27.

«Интер» победит «Милан» в первом матче Кубка Италии за 2.27. Ставка 3: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче «Штутгарт» — «РБ Лейпциг» за 1.82.

Общий коэффициент: 1.83 х 2.27 х 1.82 = 7.56.