«Челси» — «Тоттенхэм». Да разве это лондонское дерби?

3 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» примет «Тоттенхэм». Лондонское дерби пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм» 3 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.70, что составляет приблизительно 58% вероятности. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 4.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

В то же время аналитики уверены, что матч «Челси» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.44.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм» (03.04.2025)

Лондонских клубов немало, но когда встречаются два гранда — становится более интересно. Правда, сезон для соперников складывается по-разному. «Челси» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ и борется за попадание в Лигу чемпионов. «Тоттенхэм» занимает лишь 14-ю строчку. Фаворита выявить несложно.

Немного повышают градус интриги последние результаты «аристократов». Четыре поражения и четыре победы в восьми турах чемпионата Англии. Плюс не без труда прошли «Копенгаген» (2:1 и 1:0) в Лиге конференций. Настораживает голевая засуха лучшего бомбардира «синих» Коула Палмера. Ни в одной из этих встреч он не отметился результативными действиями.

С другой стороны, все четыре ранее упомянутых поражения подопечные Энцо Марески потерпели в гостях. Также надо отметить, что соперники были не робкого десятка: «Манчестер Сити» (1:3), «Брайтон» (0:3), «Астон Вилла» (1:2) и «Арсенал» (0:1). «Тоттенхэм» сейчас представляет меньшую опасность.

После эмоционального всплеска и трёх подряд побед в АПЛ у «шпор» началась новая безвыигрышная полоса. Уступили «Манчестер Сити» (0:1) и «Фулхэму» (0:2), поделили очки с «Борнмутом» (2:2). Уверенность в том, что с Ангелосом Постекоглу попрощаются в конце сезона, возрастает.

Турнирной мотивации у лилово-белых уже нет. Отрыв от располагающихся в зоне вылета команд большой, а отставание от борющихся за участие в еврокубках клубов огромное. Имеет смысл поберечь силы и как можно лучше подготовиться ко встречам 1/4 финала Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом». Первая уже через неделю.

Вполне вероятно, Ангелос Постекоглу прибегнет к ротации и не станет понапрасну тратить энергию и рисковать здоровьем лидеров. Да, встреча носит принципиальный характер, но исход предрешён. «Челси» проиграл только 2 из 14 матчей АПЛ на «Стэмфорд Бридж». Учитывая невысокую результативность «аристократов» на последнем отрезке сезона, на слишком большое количество голов не рассчитываем.

Ставка: победа «Челси» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.44.