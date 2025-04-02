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Ливерпуль — Эвертон, прогноз на матч 2 апреля, где смотреть бесплатно, прямая трансляция, какой счёт, лучшие ставки на спорт

Экспресс на спорт: мерсисайдское дерби в АПЛ и последний шанс нижегородского «Торпедо»
Алексей Анисимов
Экспресс на спортивные матчи 2 апреля
Аудио-версия:
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Коэффициент — 4.42.

Пока некоторые футбольные клубы разбираются с кубковыми соревнованиями, английская Премьер-лига вернулась после перерыва, а в плей-офф Континентальной хоккейной лиги закипают свои страсти. Экспресс от «Чемпионата» позволяет захватить и то, и другое.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон»

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
02 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Март должен теперь стать самым нелюбимым месяцем для «Ливерпуля». За две недели до международной паузы клуб провёл всего четыре встречи, но лишился возможности выиграть сразу два трофея. Сначала уступил по пенальти «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и покинул турнир, а затем проиграл «Ньюкаслу» в финале Кубка лиги.

Подопечные Арне Слота уже почти наверняка не отдадут золотые медали в английской Премьер-лиге. Располагаются на первой строчке, оторвавшись от ближайшего преследователя за восемь туров до конца сезона на девять очков при игре в запасе. При этом теперь не отягощены выступлениями в сторонних турнирах. Остаётся выиграть ещё несколько матчей и досрочно стать чемпионами.

Прогноз на другой матч в этот же день:
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Однако с «Эвертоном» в дерби сложно рассчитывать на лёгкую прогулку. Во-первых, в первом круге «ириски» уже отбирали очки. Тогда на «Гудисон Парк» встреча завершилась со счётом 2:2. Во-вторых, «Эвертон» сейчас демонстрирует внушительную беспроигрышную серию. В последних шести турах чемпионата Англии у него одна победа и пять ничьих, и в каждом случае команда забивала как минимум один гол. Забьёт и теперь.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив»

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Положение у «Торпедо», мягко говоря, не лучшее. Начав серию с двух поражений в Ярославле, нижегородский клуб вернулся на лёд родного стадиона «Нагорный», однако это не помогло. В прошлом матче он потерпел поражение со счётом 2:4 и теперь уступает 0-3 в серии. Ещё одно поражение отправит команду в отпуск.

В двух последних встречах «Локомотив» снимал все вопросы в концовке благодаря шайбам, заброшенным в пустые ворота. Где-то играл вторым номером. С учётом того, что подопечных Игоря Ларионова теперь устроит только победа, они наверняка постараются с первых минут пойти вперёд и забросить шайбу-другую. А команда Игоря Никитина снова сыграет от обороны.

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Нижегородцам мало что остаётся, кроме давления на ворота с первых минут и быстрого гола. Ярославцам же при 3-0 в их пользу в серии спешить абсолютно некуда, можно не только пропустить, но и проиграть. Более того, завершить серию дома тоже будет приятно. И вот этот последний рывок от «Торпедо» может сработать.

Экспресс на спортивные матчи 2 апреля

  • Ставка 1: обе забьют в матче «Ливерпуль» — «Эвертон» за 2.05.
  • Ставка 2: «Торпедо» забьёт «Локомотиву» в первом периоде за 2.16.

Общий коэффициент: 2.05 х 2.16 = 4.42.

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