«Спортинг» — «Риу Аве». Преемник Аморима справляется хорошо

3 апреля в первом матче 1/2 финала Кубка Португалии лиссабонский «Спортинг» примет «Риу Аве» из города Вила-ду-Конде. Встреча пройдёт в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 22:15 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Португалии «Спортинг» — «Риу Аве» 3 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спортинга» предлагается с коэффициентом 1.18, что составляет приблизительно 84% вероятности. Победа «Риу Аве» оценивается коэффициентом 15.5. Ничейный исход можно найти в линии за 7.40.

В то же время аналитики уверены, что матч «Спортинг» — «Риу Аве» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.

Прогноз на первый матч 1/2 финала Кубка Португалии «Спортинг» — «Риу Аве» (03.04.2025)

В этом сезоне «Спортинг» уже дважды обыгрывал «Риу Аве». Сначала одолел со счётом 3:1, затем — 3:0. Взять бы П1 с форой (-2) за 1.83, да и дело с концом. Однако всё не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Есть заслуживающая внимания альтернатива.

Усомниться в том, что сыграет П1 с форой (-2), заставляют выступления «Спортинга» на предыдущих стадиях турнира. Не без труда победил «Санта-Клару» (2:1, д. вр.) и «Жил Висенте» (1:0). А всё потому, что много сил уходит на борьбу за золотые медали чемпионата Португалии. «Бенфика» поблажек не даёт. К слову, она и в Кубке Португалии преуспевает. Сильный конкурент.

Через четыре дня после матча с «Риу Аве» лиссабонцев ждёт сложная встреча с «Брагой» в Примейре. Руй Боржеш наверняка прибегнет к ротации. Надо сделать так, чтобы ведущие футболисты, в частности лучший бомбардир команды Виктор Дьёкереш, подошли к игре с «оружейниками» с запасом энергии.

Плюс «Риу Аве» может упереться и доставить немало хлопот. Команда располагается в середине турнирной таблице Примейры. Глобальных задач в чемпионате нет, поэтому можно смело сфокусироваться на Кубке Португалии. Мотивирует то, что до медалей осталось сделать один шаг.

Вопрос только в том, хватит ли у «Риу Аве» силёнок? Для того чтобы тягаться с таким соперником, имеющихся ресурсов будет маловато. В среднем за встречу в Примейре команда из города Вила-ду-Конде забивает всего 1,1 мяча, в то время как пропускает — 1,6. Поражений больше, чем побед.

У «Спортинга» оборона крепкая, отлично организованная. В среднем за игру в чемпионате Португалии пропускает всего 0,8 гола. Предлагаем заключить пари на то, что лиссабонцы победят и не пропустят. Шесть из восьми предыдущих очных встреч закончились именно так.

Беспроигрышная серия «львов» в чемпионате Португалии насчитывает уже 14 встреч (ничьих только пять). Заменивший Рубена Аморима на посту главного тренера «Спортинга» Руй Боржеш отлично справляется со своими обязанностями. Грамотно распределяет силы между Кубком и чемпионатом Португалии.

Ставка: «Спортинг» победит и не пропустит за 2.02.