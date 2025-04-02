Тим Цзю — Джозеф Спенсер: перезагрузка состоится!

6 апреля 2025 года в Ньюкасле (Австралия) состоится вечер бокса. В одном из его боёв Тим Цзю вернётся в ринг после двух чувствительных поражений. На этот раз его соперником станет американец Джозеф Спенсер.

Дата и время боя Цзю — Спенсер

Вечер бокса, в одном из поединков которого сразятся Тим Цзю и Джозеф Спенсер, пройдёт 6 апреля в Ньюкасле (Австралия). Начало турнира запланировано на 11:00 мск, а Тим и Джозеф должны выйти в ринг ориентировочно в 14:00 мск.

Где смотреть в прямом эфире бой Цзю — Спенсер

Прямую трансляцию всего турнира, в том числе и боя Цзю — Спенсер можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Prime Video.

Полный кард турнира с боем Тим Цзю — Джозеф Спенсер

Полностью кард вечера выглядит следующим образом:

Тим Цзю – Джозеф Спенсер;

Эндри Сааведра – Миккель Нильсен;

Брэндон Грак – Лиам Таливаа;

Коэн Мазудье – Дэн Хилл;

Каллум Питерс – Маркус Хейвуд;

Андрей Михайлович – Блейк Уэллс;

Джоэл Тэйлор – Джейк Уилли;

Брент Уолтон – Исайас Сетте;

Коди Бикин – Райан Дэйе;

Купер О’Коннелл – Бенджамин Амос.

Коэффициенты букмекеров на бой Цзю — Спенсер

Букмекеры считают сына Константина Цзю явным фаворитом боя. На его победу можно поставить за 1.18. С коэффициентом 5.15 принимают пари на то, что сильнее окажется Спенсер. А вот ничья маловероятна, на неё можно сделать ставку за 18.00.

На ТБ 8.5 раунда можно сделать ставку с котировкой 2.03, а на то, что бой завершится до этой отметки, можно поставить за 1.70.

Чего ждать от боя Цзю — Спенсер

Это важнейшая веха в карьере Тима Цзю. Два поражения — от Себастьяна Фундоры и Бахрама Муртазалиева — не просто поставили под сомнение его перспективы, а буквально могут выкинуть на обочину профессионального бокса. Если не перезагрузиться сейчас — то уже никогда. Важно, чтобы Тим понял, что звёздная фамилия отца не заставит соперников сдаваться в мыслях ещё перед поединком. Свой последний бой против Муртазалиева Цзю провёл максимально глупо тактически, лез на рожон, прессинговал, когда этого делать не стоило. Закономерно всё завершилось нокаутом.

Что касается нынешнего соперника, то оценить его силу сложно. У Спенсера хорошая статистика, но добыта она в боях с ноунеймами. Здесь всё говорит за австралийца. Тим будет боксировать дома, он явно выше классом. Об этом говорят и коэффициенты букмекеров. Но есть нюансы.

Во-первых, перед поединком с Муртазалиевым котировки были схожими. Чем всё завершилось — мы помним. Во-вторых, Тиму мало победить, ему нужно провести грамотный бой, чтобы вернуть к себе доверие. Не идти в глупый прессинг, поработать на дистанции, постепенно повышать темп. А когда соперник подустанет, включить свои коронные серии. И в идеале нокаутировать Спенсера. Тогда можно будет осторожно говорить, что Тим Цзю возвращается.

Американец же, вероятно, постарается превратить бой в рубку, в которой у него, кстати, тоже не сильно много шансов. Но всё же больше, чем в тактической борьбе. Для Джозефа даже достойное поражение здесь будет, скорее, выигрышным вариантом.

Спортивный исход этого поединка, конечно, важен, но куда важнее увидеть позитивные изменения в мышлении Тима. И тогда, возможно, в будущем он получит свой шанс в действительно серьёзных боях.