«Динамо» Минск — ЦСКА, пятый матч. Больше бояться нечего

Стадия плей-офф Континентальной хоккейной лиги продолжается. В четверг, 3 апреля, на льду стадиона «Минск-Арена» в Беларуси состоится пятый матч серии «Динамо» Минск — ЦСКА Москва. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии после четырёх встреч равный.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Динамо» Минск — ЦСКА 3 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу минского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно составляет 46% вероятности. Победа московского ЦСКА по итогам трёх периодов оценивается в 3.10 — 32%.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.80. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в пятом матче серии. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.68. Гол на первой минуте идёт за 12.5.

Прогноз на пятый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Динамо» Минск — ЦСКА (03.04.2025)

ЦСКА всё-таки взял себя в руки. В последних двух матчах с минским «Динамо» московский клуб одержал две победы и сравнял счёт в серии. Ситуация накаляется и уже не выглядит такой однозначной. Разумеется, помогли родные трибуны. Сначала армейцы выиграли 4:1, а затем — 2:1. Хотя в первом случае минчане даже открыли счёт!

Конечно, такой кардинальный поворот может добавить подопечным Ильи Воробьёва сил и воодушевления. При том что подопечные Дмитрия Квартальнова, напротив, рискуют начать сомневаться в себе, а затем и вовсе опустить руки и отдать серию. Однако есть несколько аргументов в их защиту.

Во-первых, минчане возвращаются домой. Поддержка домашних болельщиков и смена обстановки на привычную успокоят, приободрят и добавят уверенности. Кроме того, белорусский коллектив ещё с регулярки здорово смотрится дома. За 34 игры чемпионата набрал 45 очков, что лишь на два меньше, чем у замкнувшей тройку по этому показателю «Северстали».

Во-вторых, минское «Динамо» в проигранных московских матчах даже на фоне прибавившего ЦСКА смотрелось классно. В первом матче хоккеисты из Беларуси нанесли столько же бросков в створ ворот, сколько и хозяева. А во втором даже перебросали соперника более чем в два раза. Самое главное — моменты создаются.

После двух небогатых на голы, но богатых на моменты матчей фортуна должна возвращать должок. На старте серии за две встречи минчане забросили суммарно 10 шайб, парочку спокойно оформят и теперь. С другой стороны, москвичи уже почувствовали вкус крови и теперь своё не отдадут. Так что ждём, что каждая команда забросит минимум две шайбы.

Ставка: каждая команда забросит больше 1.5 шайбы за 1.79.