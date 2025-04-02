«Автомобилист» — «Ак Барс», пятый матч. Дело пахнет седьмой игрой

3 апреля состоится пятый матч 1/8 финала Кубка Гагарина, в котором «Автомобилист» примет «Ак Барс». Встреча пройдёт на стадионе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Ак Барс» 3 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 2.42, что составляет примерно 40% вероятности. Победа «Ак Барса» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.70. Поставить на ничью можно за 3.70.

Вместе с тем аналитики ожидают, что пятая встреча серии «Автомобилист» — «Ак Барс» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.95, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.85. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 15.0.

Прогноз на пятый матч 1/8 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Ак Барс» Казань (03.04.2025)

«Ак Барс» сравнял счёт в серии, одержав в четвёртом матче крупную победу — 7:2. Николай Заварухин прогадал, выпустив Владимира Галкина. «Автомобилист» пропустил четыре быстрые шайбы, после чего вернуться в игру было сложно. Команда проявила характер, отквитала две, но камбэк совершить было не суждено.

«Ак Барс» показал свою лучшую игру. Важно перенести настрой на следующие игры серии. А с этим как раз могут возникнуть проблемы. Подопечные Анвара Гатиятулина не славятся стабильностью. По ходу сезона хорошие результаты регулярно чередовались с неудовлетворительными.

В четвёртом матче получили повреждения Никита Лямкин и Дмитрий Яшкин. Их вероятное отсутствие укрепляет сомнения в том, что «Ак Барс» сыграет в пятой встрече столь же уверенно и одержит победу. Превосходства нет ни у одной из сторон. Серия норовит затянуться до семи матчей. Силы равны, ничейный счёт в серии это подтверждает.

«Автомобилист» будет мотивирован исправиться за крупное поражение. Поможет поддержка родных болельщиков. Хотя первый матч серии, несмотря на поддержку, подопечные Заварухина проиграли — 1:4. Да и в регулярке у них лучше получалось цепляться за очки на выезде, действуя вторым номером.

Поэтому наиболее логичным вариантом для ставки видится ТБ 4.5 шайбы за 1.85. Только в двух из восьми предыдущих очных встреч соперники на двоих забросили меньше пяти шайб. Техничных исполнителей в составах соперников предостаточно. На двоих в регулярке забросили без малого 400 шайб, но и пропустили больше 300.

Располагает к большому количеству голов большая нагрузка на основных голкиперов — Тимура Билялова и Евгения Аликина. Но и дать перевести дух вратарям Анвар Гатиятулин и Николай Заварухин не могут. Последний пытался, однако потерпел фиаско. Так что снова ждём изобилие заброшенных шайб.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.85.