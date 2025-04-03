«Пари НН» — «Оренбург». Двое из ларца, одинаковых с лица

4 апреля состоится матч 23-го тура чемпионата России, в котором «Пари Нижний Новгород» примет «Оренбург». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Пари НН» — «Оренбург» 4 апреля 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Пари НН» предлагается с коэффициентом 2.17, что составляет приблизительно 46% вероятности. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Пари НН» — «Оренбург» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Прогноз на матч чемпионата России «Пари НН» — «Оренбург» (04.04.2025)

«Пари НН» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» идёт на последнем месте. Сине-белые сильно отстают от располагающихся в зоне стыков соперников, но это ни о чём не говорит. Равно как и последние результаты. Важно то, какой футбол показывают команды.

Оренбуржцы не теряют надежды на сохранение прописки в элитном дивизионе. Во встрече предыдущего тура первенства дали отпор московскому «Динамо». Уступили разгромно, но местами смотрелись весьма неплохо. Создали немало моментов, забили два гола. Один из них, правда, был отменён.

Владимир Слишкович делает успехи в облагораживании атаки. Полузащитники и нападающие создают всё больше остроты у чужих ворот. С систематизацией в обороне дела обстоят хуже. Никто в лиге не пропускает чаще «Оренбурга». В среднем за встречу в РПЛ команда получает 1,9 мяча.

«Пари НН» в этом плане недалеко ушёл. В среднем за матч в первенстве нижегородцы пропускают 1,8 гола. Однако Виктор Гончаренко озадачен другой проблемой. А именно очень низкой результативностью команды. Меньше в стране забивают только «Факел» и махачкалинское «Динамо».

Нижегородцы делают успехи в плане создания моментов. С каждой новой встречей вариативности впереди становится больше. Всё портят невысокая скорость принятия решений и плохая реализация. И всё же можно заключить пари на то, что сыграет ставка «обе забьют». В букмекерских конторах на это коэффициент 1.77.

Соперники друг друга стоят. Примечательно, что нижегородцы хуже всех в лиге выступают на своём поле, а оренбуржцы — в гостях. Встреча в первом круге завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Гончаренко. И в этот раз наверняка будет что-то подобное. Как минимум по одному голу стороны сумеют соорудить.

Ставка: обе забьют за 1.77.