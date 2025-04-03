«Аугсбург» — «Бавария». Нет обороны? Ставь на Кейна!

4 апреля состоится матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «ВВК-Арена» «Аугсбург» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Бавария» 4 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.50, что составляет около 66% вероятности. Победа «Аугсбурга» оценивается коэффициентом 6.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Аугсбург» — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Аугсбург» — «Бавария» (04.04.2025)

Для мюнхенцев всегда было непростым испытанием ехать в Аугсбург. «Фуггеры» по-особенному настраиваются на очные встречи. Считают своим священным долгом доставить как можно больше неприятностей «Баварии». Умудрялись насолить даже тогда, когда были одними из главных претендентов на понижение.

Текущий сезон для «Аугсбурга» складывается очень хорошо. А лучше сказать — замечательно. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Йесса Торупа могут поспорить с «Фрайбургом» и «Лейпцигом» за право принять участие в следующем розыгрыше еврокубков!

Беспроигрышная серия «фуггеров» в Бундеслиге насчитывает уже 11 встреч. За этот период пропустили всего лишь три мяча. Отняли очки у «Фрайбурга» (0:0), «Лейпцига» (0:0), дортмундской «Боруссии» (1:0) и мёнхенгладбахской «Боруссии» (3:0). По зубам ли «Баварии» этот крепкий орех?

Идущий по пятам «Байер» не даёт мюнхенцам расслабляться. Отрыв от «фармацевтов» составляет шесть очков, не так уж много. После 28-го тура первенства он может сократиться до трёх или четырёх. И тогда у команды Венсана Компани появятся поводы для беспокойства.

А не довести до этого будет очень сложно. Вскоре после встречи с «Аугсбургом» мюнхенцам предстоит сыграть с «Интером» в Лиге чемпионов. Компани необходимо грамотно распределить силы своих подопечных. Головной боли тренеру добавляют кадровые потери. В лазарете почти вся обойма защитников.

Приходится полагаться на мощь атаки, на талант Гарри Кейна. Благо есть на что положиться. Англичанин принял непосредственное участие в 45 из 114 забитых «Баварией» мячей во всех турнирах (33 гола и 12 результативных передач). Оборона «Аугсбурга» сильно окрепла, но как минимум один гол мюнхенцы наверняка смогут оформить.

Заключить пари на то, что обе забьют, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. В четырёх предыдущих встречах чемпионата Германии «Бавария» пропустила семь мячей, но и в ответ отправила девять. После поездки в Аугсбург ждём прибавления в обеих графах.

Ставка: обе забьют за 1.81.