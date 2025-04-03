Экспресс на Кубок Гагарина: «Автомобилист» и «Ак Барс» тут надолго, ЦСКА — не факт

Первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги продолжается. Сегодня, 3 апреля, состоятся пятые встречи в некоторые парах. Авторы «Чемпионата» составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Ак Барс»

«Ак Барс» сравнял счёт в серии, одержав в четвёртом матче крупную победу — 7:2. Николай Заварухин прогадал, выпустив Владимира Галкина. «Автомобилист» пропустил четыре быстрые шайбы, после чего вернуться в игру было сложно. Команда проявила характер, отквитала две, но камбэк совершить было не суждено.

«Ак Барс» показал свою лучшую игру. Важно перенести настрой на следующие игры серии. А с этим как раз могут возникнуть проблемы. Подопечные Анвара Гатиятулина не славятся стабильностью. По ходу сезона хорошие результаты регулярно чередовались с неудовлетворительными.

В четвёртом матче получили повреждения Никита Лямкин и Дмитрий Яшкин. Их вероятное отсутствие укрепляет сомнения в том, что «Ак Барс» сыграет в пятой встрече столь же уверенно и одержит победу. Превосходства нет ни у одной из сторон. Серия норовит затянуться до семи матчей. Поэтому наиболее логичным вариантом для ставки видится ТБ 4.5 шайбы за 1.85. Только в двух из восьми предыдущих очных встреч соперники на двоих забросили меньше пяти шайб.

Прогноз на матч «Динамо» Минск — ЦСКА

ЦСКА всё-таки взял себя в руки. В последних двух матчах с минским «Динамо» московский клуб одержал две победы и сравнял счёт в серии. Ситуация накаляется и уже не выглядит такой однозначной. Разумеется, помогли родные трибуны. Сначала армейцы выиграли 4:1, а затем — 2:1. Хотя в первом случае минчане даже открыли счёт!

Конечно, такой кардинальный поворот может добавить подопечным Ильи Воробьёва сил и воодушевления. При том что подопечные Дмитрия Квартальнова, напротив, рискуют начать сомневаться в себе, а затем и вовсе опустить руки и отдать серию. Однако есть несколько аргументов в их защиту.

Во-первых, минчане возвращаются домой. Во-вторых, в проигранных московских матчах даже на фоне прибавившего ЦСКА они смотрелись классно. В последнем случае перебросали соперника. На старте серии за две встречи минчане забросили суммарно 10 шайб, парочку спокойно оформят и теперь. С другой стороны, москвичи уже почувствовали вкус крови и теперь своё не отдадут.

Экспресс на матчи плей-офф КХЛ 3 апреля

Ставка 1: тотал больше 4.5 шайбы в матче «Автомобилист» — «Ак Барс» за 1.85.

тотал больше 4.5 шайбы в матче «Автомобилист» — «Ак Барс» за 1.85. Ставка 2: каждая команда забросит больше 1.5 шайбы в матче «Динамо» Минск — ЦСКА за 1.79.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.79 = 3.31.