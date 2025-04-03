Экспресс на футбол: дерби «Челси» — «Тоттенхэм» и Кубок Португалии

Не густо, но засмотреться есть на что.

Пока еврокубковые соревнования только готовятся вернуться, по будням футбольные клубы решают накопившиеся вопросы. Экспресс «Чемпионата» включает в себя некоторые матчи, которые состоятся сегодня, 3 апреля.

Прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм»

Лондонских клубов немало, но, когда встречаются два гранда, становится интереснее. Правда, сезон для соперников складывается по-разному. «Челси» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ и борется за попадание в Лигу чемпионов. «Тоттенхэм» занимает лишь 14-ю строчку. Фаворита выявить несложно.

После эмоционального всплеска и трёх подряд побед в АПЛ у «шпор» началась новая безвыигрышная полоса. Уверенность, что с Ангелосом Постекоглу попрощаются в конце сезона, возрастает. Турнирной мотивации у лилово-белых уже нет. Отрыв от располагающихся в зоне вылета команд большой, а отставание от борющихся за участие в еврокубках клубов огромное.

Имеет смысл поберечь силы и как можно лучше подготовиться ко встречам 1/4 финала Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом». Первая уже через неделю. Вполне вероятно, Ангелос Постекоглу прибегнет к ротации и не станет понапрасну тратить энергию и рисковать здоровьем лидеров. «Челси» проиграл только 2 из 14 матчей АПЛ на «Стэмфорд Бридж». Учитывая невысокую результативность команды на последнем отрезке сезона, на слишком большое количество голов не рассчитываем.

Прогноз на матч «Спортинг» — «Риу Аве»

В этом сезоне «Спортинг» уже дважды обыгрывал «Риу Аве». Сначала – со счётом 3:1, затем — 3:0. Взять бы П1 с форой (-2) за 1.83, да и дело с концом. Однако всё не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Есть заслуживающая внимания альтернатива.

Через четыре дня после матча с «Риу Аве» лиссабонцев ждёт сложная встреча с «Брагой» в Примейре. Руй Боржеш наверняка прибегнет к ротации. Надо сделать так, чтобы ведущие футболисты, в частности лучший бомбардир команды Виктор Дьёкереш, подошли к игре с «оружейниками» с запасом энергии.

Плюс «Риу Аве» может упереться и доставить немало хлопот. Команда располагается в середине турнирной таблицы Примейры. Глобальных задач в чемпионате нет, поэтому можно смело сфокусироваться на Кубке Португалии. Мотивирует то, что до финала осталось сделать один шаг. Впрочем, силёнок не хватит, но проблемы гости точно доставят.

Экспресс на футбол 3 апреля

Ставка 1: победа «Челси» в матче с «Тоттенхэмом» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.44.

победа «Челси» в матче с «Тоттенхэмом» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.44. Ставка 2: «Спортинг» победит «Риу Аве» и не пропустит за 2.02.

Общий коэффициент: 2.44 х 2.02 = 4.92.