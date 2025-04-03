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Дженоа — Удинезе, прогноз на матч Серии А 4 апреля 2025 года, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция, ставки на футбол

«Дженоа» — «Удинезе». Команду легендарного Виейра ждёт ответочка
Михаил Коробов
«Дженоа» — «Удинезе»: прогноз на матч
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Яка Бийол постарается отомстить за 0:2 в первом круге.

4 апреля в матче 31-го тура итальянской Серии А «Дженоа» примет «Удинезе». Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Дженоа» — «Удинезе» 4 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Дженоа» предлагается с коэффициентом 2.60, что составляет приблизительно 38% вероятности. Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.00.

В то же время аналитики считают, что матч «Дженоа» — «Удинезе» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.13.

Прогноз на матч 31-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Удинезе» (04.04.2025)

Италия — Серия А . 31-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Не начался
Удинезе
Удине
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Когда легендарный Патрик Виейра заступил на должность главного тренера, «Дженоа» поймал вдохновение. Окрылённый переменой, выдал шестиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате Италии. Отнял очки у ряда сильных соперников, в том числе у «Удинезе» (2:0). Теперь «маленькие зебры» будут мстить.

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Вскоре воодушевляющий эффект сошёл на нет, «Дженоа» погрузнел. Классический сценарий. «Грифоны» стали реже цепляться за очки. За последние четыре месяца выиграли только пять раз. Победили занимающие последние пять мест в турнирной таблице первенства команды.

Генуэзцы расположились на 12-й строчке. Подняться выше с их результативностью будет весьма проблематично. Если вынести за скобки ранее упомянутые победы, получается, что за четыре предыдущих месяца подопечные Виейра ни разу не забили больше одного мяча за встречу. С другой стороны, и сами за этот период только трижды пропустили больше. Защита хорошая.

С «Удинезе» совсем другая история. Команда набрала отличный ход. «Маленькие зебры» проиграли всего-навсего 4 из 14 предыдущих матчей чемпионата Италии. Причём не все поражения закономерны. Где-то просто немного не хватило везения. Даже в той же встрече предыдущего тура с «Интером» (1:2).

Бесспорно, «нерадзурри» смотрелись лучше и вполне заслужили победу. Однако у подопечных Косты Руньяича было несколько потрясающих возможностей сравнять счёт. Надёжный голкипер «Интера» Ян Зоммер заслуживает особой похвалы. Совершил несколько шикарных спасений.

Руньяич превосходно организовал игру «Удинезе». Каждый игрок, в частности экс-футболист московского ЦСКА Яка Бийол, отменно выполняет свои обязанности и в случае необходимости помогает партнёрам по команде. Заключить пари на то, что сыграет Х2 + ТМ 2.5 мяча, можно за 2.12.

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У «маленьких зебр» тоже надёжная оборона и не хватает мощи в атаке. Ни в одном из пяти предыдущих матчей чемпионата Италии не забили больше одного гола, но и сами за этот период пропустили только четыре мяча. Как мы помним, два из них — от могучего «Интера». Очень маловероятно, что поездка в Геную порадует результативностью.

Ставка: «Удинезе» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.

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