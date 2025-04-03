«Дженоа» — «Удинезе». Команду легендарного Виейра ждёт ответочка

4 апреля в матче 31-го тура итальянской Серии А «Дженоа» примет «Удинезе». Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Дженоа» — «Удинезе» 4 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Дженоа» предлагается с коэффициентом 2.60, что составляет приблизительно 38% вероятности. Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.00.

В то же время аналитики считают, что матч «Дженоа» — «Удинезе» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.13.

Прогноз на матч 31-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Удинезе» (04.04.2025)

Когда легендарный Патрик Виейра заступил на должность главного тренера, «Дженоа» поймал вдохновение. Окрылённый переменой, выдал шестиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате Италии. Отнял очки у ряда сильных соперников, в том числе у «Удинезе» (2:0). Теперь «маленькие зебры» будут мстить.

Вскоре воодушевляющий эффект сошёл на нет, «Дженоа» погрузнел. Классический сценарий. «Грифоны» стали реже цепляться за очки. За последние четыре месяца выиграли только пять раз. Победили занимающие последние пять мест в турнирной таблице первенства команды.

Генуэзцы расположились на 12-й строчке. Подняться выше с их результативностью будет весьма проблематично. Если вынести за скобки ранее упомянутые победы, получается, что за четыре предыдущих месяца подопечные Виейра ни разу не забили больше одного мяча за встречу. С другой стороны, и сами за этот период только трижды пропустили больше. Защита хорошая.

С «Удинезе» совсем другая история. Команда набрала отличный ход. «Маленькие зебры» проиграли всего-навсего 4 из 14 предыдущих матчей чемпионата Италии. Причём не все поражения закономерны. Где-то просто немного не хватило везения. Даже в той же встрече предыдущего тура с «Интером» (1:2).

Бесспорно, «нерадзурри» смотрелись лучше и вполне заслужили победу. Однако у подопечных Косты Руньяича было несколько потрясающих возможностей сравнять счёт. Надёжный голкипер «Интера» Ян Зоммер заслуживает особой похвалы. Совершил несколько шикарных спасений.

Руньяич превосходно организовал игру «Удинезе». Каждый игрок, в частности экс-футболист московского ЦСКА Яка Бийол, отменно выполняет свои обязанности и в случае необходимости помогает партнёрам по команде. Заключить пари на то, что сыграет Х2 + ТМ 2.5 мяча, можно за 2.12.

У «маленьких зебр» тоже надёжная оборона и не хватает мощи в атаке. Ни в одном из пяти предыдущих матчей чемпионата Италии не забили больше одного гола, но и сами за этот период пропустили только четыре мяча. Как мы помним, два из них — от могучего «Интера». Очень маловероятно, что поездка в Геную порадует результативностью.

Ставка: «Удинезе» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.