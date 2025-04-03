Идеальный матч, чтобы Овечкин побил рекорд. «Вашингтон» не заметит «Чикаго»

До конца регулярного чемпионата НХЛ остаются считаные матчи, а потому у Александра Овечкина всё меньше времени побить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки. Впрочем, сейчас интрига как никогда сильна. Продолжаем следить за приключениями российского нападающего за океаном.

В субботу, 5 апреля, на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск. Отличный соперник для хозяев, чтобы вернуться к победам.

Коэффициенты на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс» 5 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Вашингтон Кэпиталз» в основное время предлагается с коэффициентом 1.51, что приблизительно составляет 66% вероятности. Победа «Чикаго Блэкхоукс» по итогам трёх периодов оценивается в 5.10 — 19% вероятности.

Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 5.20. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 11.0. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в матче. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.56.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс» (05.04.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Что Овечкину хорошо, то «Вашингтону» — смерть! Так можно было бы охарактеризовать последний матч «Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ. С одной стороны, Александр Овечкин забросил 892-ю шайбу в карьере и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб. Один хет-трик сделает россиянина королём лиги.

С другой стороны, ту встречу «столичные» проиграли со счётом 1:5. Причём проиграли по делу. «Каролина» нанесла больше ударов в створ и вынуждала оппонента чаще играть в силовой хоккей и фолить. В концовке даже не обошлось без драк, потасовки и массовых удалений.

Если с Овечкиным и его рекордом всё понятно, то почему для «Вашингтона» поражение неприемлемо? Во-первых, потому что оно стало четвёртым на отрезке из пяти матчей. Во-вторых, потому что команда по-прежнему борется за первое место в сводной таблице НХЛ, но уже начинает уступать «Виннипег Джетс».

Как хорошо, что в предстоящем матче надо будет играть на своём льду и с достаточно проблемным соперником. «Кэпиталз» входят в топ-10 по количеству набранных очков на домашнем стадионе, забросили 142 шайбы за 38 матчей и выиграли шесть из семи прошлых встреч. А «Чикаго Блэкхоукс» — явный аутсайдер лиги по многим параметрам.

Чикагская команда занимает предпоследнее место в сводной таблице НХЛ и демонстрирует соответствующие результаты. Одна-единственная победа в 12 последних матчах регулярки? Да, это про чикагцев. Больше них в этом сезоне пропускают только две команды, зато есть относительно неплохая атака, которая немало забивает.

У потерявшего стабильность «Вашингтона» это должно вызывать некоторые опасения. С другой стороны, яркая и стабильная атака во главе с Овечкиным пока держит марку. На таком фоне победа хозяев через тотал больше 5.5 шайбы просится сама собой. Причём гол капитана тоже имеет место быть. А может, сразу три — и на трон?

Ставка: «Вашингтон» победит «Чикаго» + тотал больше 5.5 шайбы за 2.17.