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Пари НН — Оренбург, прогноз на матч 4 апреля, смотреть, трансляция, время начала, какой канал, результат, ставки на спорт

Экспресс на футбол: матч РПЛ и шоу от «Баварии»
Михаил Коробов
Экспресс на матчи 4 апреля
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А также разборки середняков в Серии А.

Второй месяц весны уже занимается вовсю, добрались до первой пятницы. Сегодня, 4 апреля, состоится несколько интересных матчей в разных европейских футбольных лигах. Экспресс от «Чемпионата» учёл всё.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Оренбург»

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари НН» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» идёт на последнем месте. Сине-белые сильно отстают от располагающихся в зоне стыков соперников, но это ни о чём не говорит. Равно как и последние результаты. Важно то, какой футбол показывают команды.

Оренбуржцы не теряют надежды на сохранение прописки в элитном дивизионе. Во встрече предыдущего тура первенства дали отпор московскому «Динамо». Уступили с крупным счётом, но местами смотрелись весьма неплохо. Создали немало моментов, забили два гола. Один из них, правда, был отменён. Однако действительно много пропускают.

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«Пари НН» в этом плане недалеко ушёл. В среднем за матч в первенстве нижегородцы пропускают 1,8 гола. При этом Виктор Гончаренко озадачен низкой результативностью команды. Нижегородцы делают успехи в плане создания моментов. С каждой новой встречей вариативности впереди становится больше, и это должно сработать.

Прогноз на матч «Аугсбург» — «Бавария»

Германия — Бундеслига . 28-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для мюнхенцев всегда было непростым испытанием ехать в Аугсбург. «Фуггеры» по-особенному настраиваются на очные встречи. Считают своим священным долгом доставить как можно больше неприятностей «Баварии». Умудрялись насолить даже тогда, когда были одними из главных претендентов на понижение.

Текущий сезон для «Аугсбурга» складывается очень хорошо. А лучше сказать — замечательно. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии, и беспроигрышная серия насчитывает уже 11 встреч. По зубам ли «Баварии» этот крепкий орех?

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Идущий по пятам «Байер» не даёт мюнхенцам расслабляться. Отрыв от «фармацевтов» составляет шесть очков, надо суетиться. Вскоре после встречи с «Аугсбургом» мюнхенцам предстоит сыграть с «Интером» в Лиге чемпионов. Компани необходимо грамотно распределить силы своих подопечных. Но так можно дать шанс «Аугсбургу». Благо можно положиться на мощь атаки и талант Гарри Кейна.

Прогноз на матч «Дженоа» — «Удинезе»

Италия — Серия А . 31-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Не начался
Удинезе
Удине
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Когда легендарный Патрик Виейра заступил на должность главного тренера, «Дженоа» поймал вдохновение. Вскоре воодушевляющий эффект сошёл на нет, «Дженоа» погрузнел. Классический сценарий. «Грифоны» стали реже цепляться за очки. За последние четыре месяца выиграли только пять раз.

С «Удинезе» совсем другая история. Команда набрала отличный ход. «Маленькие зебры» проиграли всего-навсего 4 из 14 предыдущих матчей чемпионата Италии. Руньяич превосходно организовал игру «Удинезе». Каждый игрок, в том числе экс-футболист московского ЦСКА Яка Бийол, отменно выполняет свои обязанности и помогает партнёрам.

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Заключить пари на то, что сыграет Х2 + ТМ 2.5 мяча, можно за 2.12. У «маленьких зебр» тоже надёжная оборона и не хватает мощи в атаке. Ни в одном из пяти предыдущих матчей чемпионата Италии не забили больше одного гола, но и сами за этот период пропустили только четыре мяча.

Экспресс на матчи 4 апреля

  • Ставка 1: обе забьют в матче «Пари НН» — «Оренбург» за 1.77.
  • Ставка 2: обе забьют в матче «Аугсбург» — «Бавария» за 1.81.
  • Ставка 3: «Удинезе» не проиграет «Дженоа» и тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.

Общий коэффициент: 1.77 х 1.81 х 2.12 = 6.79.

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