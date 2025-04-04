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Динамо Москва — СКА, прогноз на пятый матч 4 апреля 2025, где смотреть, трансляция, счёт, результат, ставки на спорт, какой канал

Экспресс на хоккей: Овечкин готовится побить рекорд, СКА вылетает из плей-офф
Алексей Анисимов
Экспресс на хоккей 4 апреля
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Начинаем смотреть матчи вечером, а заканчиваем — утром!

Сегодня, 4 апреля, а также в ночь на субботу, 5 апреля, пройдут интересные матчи в КХЛ и НХЛ. Экспресс от «Чемпионата» учитывает некоторые из них.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — СКА

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Петербургскому СКА не удалось в полной мере воспользоваться домашним преимуществом в серии с московским «Динамо». После двух поражений на выезде петербуржцы переехали домой, но выиграли только один матч. Во втором дело дошло до овертайма, где удачливее оказались гости.

Счёт в серии — 3-1 в пользу московского «Динамо». И теперь серия возвращается в столицу. И это плохие новости для СКА. Подопечные Романа Ротенберга в 34 выездных матчах регулярки выиграли только 12 раз в основное время, а за его пределами конкретно в этой серии результат не вяжется — уже дважды выиграли москвичи.

В России в этот день не только хоккей:
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В четвёртом матче вполне можно проверить итоговую победу московского «Динамо». Дело тут ещё в том, что команда Алексея Кудашова выиграла семь из девяти прошлых встреч со СКА Романа Ротенберга в этом сезоне. Включая регулярку. Противостояние никак не даётся армейцам.

Прогноз на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс»

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С одной стороны, Александр Овечкин забросил 892-ю шайбу в карьере в последнем матче и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб. Один хет-трик сделает россиянина королём лиги. С другой стороны, «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение со счётом 1:5.

Как хорошо, что в предстоящем матче надо будет играть на своём льду и с достаточно проблемным соперником. «Кэпиталз» входят в топ-10 по количеству набранных очков на домашнем стадионе, забросили 142 шайбы за 38 матчей и выиграли шесть из семи прошлых встреч. А «Чикаго Блэкхоукс» — явный аутсайдер первенства по многим параметрам.

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Чикагская команда занимает предпоследнее место в сводной таблице НХЛ и демонстрирует соответствующие результаты. Одна-единственная победа в 12 последних матчах регулярки? Да, это про чикагцев. Большой плюс, что забивают исправно. На таком фоне победа хозяев через тотал больше 5.5 шайбы просится сама собой. Причём гол капитана тоже имеет место быть.

Экспресс на хоккей 4 апреля

  • Ставка 1: «Вашингтон» победит «Чикаго» + тотал больше 5.5 шайбы за 2.17.
  • Ставка 2: «Динамо» Москва обыграет СКА любым способом за 1.72.

Общий коэффициент: 2.17 х 1.72 = 3.73.

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