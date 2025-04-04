«Локомотив» — «Зенит». Михаил Боярский зря так категоричен

5 апреля состоится матч 23-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» 5 апреля 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.15, что составляет приблизительно 46% вероятности. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Локомотив» — «Зенит» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

Прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (05.04.2025)

Железнодорожники выиграли только один из семи предыдущих матчей РПЛ. Про участие в чемпионской гонке можно забыть? Хотя как об этом думать, когда в 22 встречах пропускаешь 34 мяча? Это худший показатель среди располагающихся в топ-8 команд.

Михаилу Галактионову необходимо провести тщательную работу над ошибками после разгромного поражения от «Крыльев Советов» (1:5) в матче предыдущего тура. Игра в обороне требует основательных корректировок. Времени на маскировку и устранение проблем совсем мало.

Тем не менее не стоит списывать «Локомотив» со счетов. Во-первых, железнодорожники выиграли 8 из 11 матчей РПЛ на своём поле. Во-вторых, Михаил Галактионов — очень сложный соперник для Сергея Семака. Тренер «Зенита» проиграл две из трёх последних очных встреч. Другая, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась вничью — 1:1.

Во встрече предыдущего тура РПЛ сине-бело-голубые разгромили «Рубин» (4:0). Однако один удачно сложившийся матч ни о чём не говорит. Тем более что три мяча подопечные Сергея Семака забили после того, как казанцы остались вдесятером. Если бы не удаление, результат мог бы быть совсем другой.

Выхода из кризиса разгромная победа не предполагает. Петербуржцы нестабильны. Выиграли только два из шести предыдущих матчей чемпионата России. Помимо «Рубина», победили скромненький «Факел» (2:0). Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка.

Михаил Боярский пообещал, что съест свою шляпу, если «Зенит» станет чемпионом. Тоже самое он планировал сделать в 2021 году, если сборная России выиграет чемпионат Европы. Есть ли поводы переживать за неотъемлемую часть образа известного актёра в этот раз?

Яснее станет после встречи с «Локомотивом», которую могут пропустить Максим Глушенков и Нино. Они получили повреждения в матче с «Рубином». Тем временем голевая засуха Александра Соболева в РПЛ длится уже без малого год. Далеко не факт, что у Семака получится перехитрить Галактионова.

Наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 1.83. Семь из девяти последних очных встреч закончились именно так. Две другие – со счётом 1:1. Результативность у соперников отличная. На двоих в текущем розыгрыше РПЛ забили уже больше 80 мячей. Ну-ка, покажите как надо! Матчи с такими интересными вывесками должны дарить зрителям голевой праздник.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.