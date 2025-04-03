Тим Цзю — Джозеф Спенсер: без отца будет лучше!

6 апреля 2025 года в Ньюкасле (Австралия) в ринг вернётся Тим Цзю. Для сына легендарного Кости Цзю этот бой крайне важен, ведь карьера Тима притормозила после двух поражений. Если проиграть и Джозефу Спенсеру, то о серьёзных боях можно будет забыть. Впрочем, кажется, что соперник вполне подходящий для Цзю-младшего. Поединок начнётся ориентировочно в 14:00 мск.

Букмекеры считают Цзю явным фаворитом боя. На его победу можно поставить за 1.18. С коэффициентом 5.15 принимают пари на то, что сильнее окажется Спенсер. А вот ничья маловероятна, на неё можно сделать ставку за 18.00.

На ТБ 8.5 раунда можно сделать ставку с котировкой 2.03, а на то, что бой завершится до этой отметки, можно поставить за 1.70.

Прогноз на бой Цзю — Спенсер (6.04.2025)

Этот бой — важнейший для Тима Цзю. Он здорово начал свою карьеру, но два последних боя иначе как провалом не назовёшь. Если поединок с Себастьяном Фундорой был довольно близким, то произошедшее в бою с Бахрамом Муртазалиевым — настоящий конфуз. Тим явно недооценил соперника, выбрал неправильную тактику и оказался в нокауте. Случилось всё это на глазах Константина Цзю, который посетил поединок сына.

Неудача сильно ударила по Тиму. По крайней мере, отцу он запретил приходить на свои поединки. Видимо, давление слишком велико, и сейчас, в тяжёлый период своей карьеры, русский австралиец не хочет взваливать на себя лишнюю ношу. Сейчас ему просто надо перезагрузиться, выиграть, обрести утраченную уверенность. И, надо сказать, команда Цзю сделала всё, чтобы создать ему максимально комфортные условия.

Во-первых, Тим возвращается домой, а дома, как известно, и стены помогают. В Австралии, при поддержке болельщиков ему явно будет проще. Во-вторых, соперника ему подобрали идеального для перезапуска и начала новой победной серии.

Что мы знаем о Джозефе Спенсере? Неплохая любительская карьера. В профессионалах 19 побед и одно поражение. Хорошие цифры, вот только набрал их американец на оппонентах очень сомнительной силы. В соперниках у него были сплошь ноунеймы. В мировом рейтинге он идёт на 39-й позиции (Цзю — 11-й). В общем, ничего выдающегося. При этом Спенсер всё-таки не мешок для битья, который ляжет на первой минуте.

Думаем, что Цзю не будет форсировать события, слишком сильно он обжёгся в поединке с Муртазалиевым. Спокойная работа на дистанции, использование своего преимущества в выносливости и технике. Нужно избегать рубки и ловить момент, когда американец начнёт выдыхаться. А это обязательно случится.

У Спенсера же шанс только в том, что Цзю снова наступит на те же грабли и недооценит его. Американец постарается прессинговать, идти в размены, превратить бой в рубку. Тогда какие-то варианты появятся. Но слишком горьким был урок для Тима, чтобы он его не усвоил.

Победа Цзю очевидна, однако коэффициент на неё слишком мал. Поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ТБ 8.5 раунда. Форсировать события австралиец не будет, а Спенсер вполне может продержаться до чемпионских раундов. Выдержит ли он весь бой — большой вопрос, но для нашей ставки это не так важно.

Ставка: ТБ 8.5 раунда за 2.03.