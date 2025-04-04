«Краснодар» — «Акрон». «Зенит», не надейся на помощь от Дзюбы

5 апреля состоится матч 23-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» примет «Акрон». Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Краснодар» — «Акрон» 5 апреля 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.47, что составляет приблизительно 68% вероятности. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 7.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.90.

В то же время аналитики считают, что матч «Краснодар» — «Акрон» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

Прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — «Акрон» (05.04.2025)

Наступление холодов в прошлом году выбило краснодарцев из колеи, помешало выиграть чемпионат России. Избежать спада не получилось и в этом сезоне, однако Мурад Мусаев был готов к возникновению трудностей. Команда продуктивно поработала на сборах и быстро пришла в себя после зимней паузы.

Возобновили сезон «быки» средне — поделив очки с «Крыльями Советов» (1:1). Доиграть матч из-за травмы не смог Эдуард Сперцян. Несмотря на отсутствие ключевого игрока, далее «Краснодар» победил «Пари НН» (3:0) и одолел в южном дерби «Ростов» (1:0). А уж когда креативный хавбек вернулся в состав, разгромил «Факел» (5:0).

Подопечные Мурада Мусаева ловко адаптируются к условиям и внешне легко находят слабые места у соперников. Источая мощный позитив и уверенность, идут за золотыми медалями РПЛ. Отрыв от располагающегося на втором месте «Зенита» составляет три очка, от занимающего третью строчку «Спартака» — пять.

В первом круге у краснодарцев не возникло серьёзных трудностей с «Акроном» – 5:2. Эдуард Сперцян и Джон Кордоба оформили в той встрече по дублю. К предстоящему матчу оба подходят с запасом сил. За тонус армянина после травмы переживать не стоит. Во встрече с «Факелом» он записал на свой счёт два результативных действия, хотя появился на поле только на 63-й минуте.

«Акрон» — смелая и интересная команда, заслуживающая уважения за демонстрацию открытого динамичного футбола в дебютном сезоне. Только вот раскрепощённость частенько идёт подопечным Заура Тедеева в убыток. Слишком часто пропускают (в среднем за встречу в РПЛ 1,8 мяча). Особенно в играх с лидерами.

Находящийся в отличной форме Артём Дзюба не поможет «Акрону» избежать поражения от «Краснодара». Во встрече предыдущего тура чемпионата России тольяттинцы уступили «Ростову» (2:3). К атаке никаких претензий, а вот ошибки защитников перечёркивают все старания нападающих.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 2.5 мяча за 2.07.