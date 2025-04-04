«Реал» — «Валенсия». Мбаппе бережёт силы на «Арсенал»

Тем лучше для Мамардашвили, будет спокойнее.

5 апреля в матче 30-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» примет «Валенсию». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Реал» — «Валенсия» 5 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.30, что составляет приблизительно 76% вероятности. Победа «Валенсии» оценивается коэффициентом 10.5. Ничейный исход можно найти в линии за 6.20.

В то же время аналитики уверены, что матч «Реал» — «Валенсия» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Валенсия» (05.04.2025)

«Атлетико» выключился из чемпионской гонки, но между «Реалом» и «Барселоной» градус напряжения только нарастает. «Сливочные» идут по пятам за каталонцами, победная серия которых в чемпионате Испании насчитывает уже девять встреч. Отставание — три очка.

В трёх предыдущих турах чемпионата Испании «галактикос» победили «Райо Вальекано» (2:1), «Вильярреал» (2:1) и «Леганес» (3:2). Соперники не из числа удобных. Однако, несмотря на кадровые потери, а также затрату большого количества сил на Кубок Испании и Лигу чемпионов, получилось зацепиться за наилучшие результаты.

Совсем не на руку «сливочным» то, что ответная игра 1/2 финала Кубка страны с «Реалом Сосьедад» получилась вязкой и затянулась на 120 минут. Ради выхода в финал Карло Анчелотти пришлось потратить силы ведущих футболистов, в частности повторившего клубный рекорд Криштиану Роналду и Руда ван Нистелроя по количеству голов в дебютном сезоне Килиана Мбаппе.

Итальянский специалист вынужден прибегнуть к основательной ротации. Через три дня после игры с «Валенсией» выездная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Результативность от этого может сильно просесть. Если по-хорошему, то надо бы победить «летучих мышей» на классе.

Скорее всего, только так и получится, ведь на последнем отрезке сезона «Валенсия» неплохо прибавила. Проиграла лишь один из восьми предыдущих матчей чемпионата Испании. Уступила «Атлетико» (0:3). Благодаря хорошим результатам поднялась на 15-ю строчку в турнирной таблице первенства.

Не последнюю роль в успехах сыграл грузинский голкипер Георгий Мамардашвили. В том числе благодаря его стараниям «летучие мыши» только в двух из восьми последних матчей Примеры пропустили больше одного мяча. Заключить пари на П1 + ТМ 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.33.

Важно, что встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» лучше всех в лиге выступают дома – выиграли 12 из 14 матчей. В то время как «летучие мыши» не выиграли ни одной встречи в гостях (семь ничьих и семь поражений). Итог предсказуем.

Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.33.