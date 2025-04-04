«Барселона» — «Бетис». Проверка на прочность для Флика и Левандовского

До четвертьфинальных встреч Лиги чемпионов осталось провести всего один тур на внутренней арене. В субботу, 5 апреля, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч 30-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Бетис». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Барселона» — «Бетис» 5 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.38, что приблизительно составляет 72% вероятности. Победа «Бетиса» оценивается в 7.80, в то время как на ничейный исход можно поставить за 6.00.

Аналитики также прогнозируют результативный футбол в предстоящем матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57. Самый вероятный счёт — 2:1 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Бетис» (05.04.2025)

От ноябрьского и декабрьского кризисов «Барселоны» не осталось и следа. Каталонская команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, на предыдущей стадии разобравшись с португальской «Бенфикой» (1:0 и 3:1), а совсем недавно одолела мадридский «Атлетико» (4:4 и 1:0) в полуфинале Кубка Испании.

Кроме того, подопечные Ханс-Дитера Флика набрали такой солидный ход в чемпионате Испании, что выбились и закрепились в лидерах. За девять туров до конца розыгрыша располагаются на первом месте, набрав 66 очков. Отрыв от «Реала» составляет три очка, от «Атлетико» — девять.

Концовку сезона сине-гранатовые должны провести ещё стабильнее. И испытания начнутся прямо сейчас. Дело в том, что «Бетис» набрал сумасшедший ход. Во-первых, вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где теперь является одним из главных претендентов на титул. Позади оставил довольно крепкую «Виторию Гимарайнш».

Во-вторых, победная серия в испанской Примере у подопечных Мануэля Пеллегрини насчитывает уже шесть матчей. За это время удалось забить 13 мячей, а пропущено – всего пять. Повезло с соперниками? Только отчасти. На данном отрезке встретились мадридский «Реал» (2:1), «Реал Сосьедад» (3:0) и «Севилья» (2:1).

Короче говоря, держать удар и давать сдачи сильным оппонентам зелёно-белые умеют. Тем более когда на кону большие ставки. Мотивация у команды действительно серьёзная, ведь есть возможность квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Перед 30-м туром отставание от топ-4 Ла Лиги составляет шесть очков.

Несмотря на значительный перевес «Барселоны» по личным встречам, у «Бетиса» будет возможность показать зубы в предстоящем матче. В качестве ставки можно было бы взять «обе забьют + хозяева не проиграют», чтобы подстраховаться на случай осечки каталонцев. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу хозяев здесь может быть.

Ставка: обе забьют + «Барселона» не проиграет «Бетису» за 1.87.