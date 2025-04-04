«ПСЖ» — «Анже». Сафонов и Кварацхелия отпразднуют чемпионство

Совсем скоро вернётся Лига чемпионов и другие еврокубковые соревнования. У участников есть по одной игре, чтобы подготовиться. В субботу, 5 апреля, на стадионе «Парк де Пренс» состоится матч 28-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Анже». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Анже» 5 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.15, что приблизительно равно 86% вероятности. Победа «Анже» оценивается в 21.0, в то время как на ничейный исход можно поставить за 9.20.

Аналитики также прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.25. Однако, если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.81. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Анже» (05.04.2025)

Никаких шуток! Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике может выставить на предстоящую игру с «Анже» хоть резервистов или же использовать её для подготовки к первому матчу с «Астон Виллой» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ситуация внутри розыгрыша чемпионата Франции сейчас полностью играет на парижский коллектив.

До конца сезона остаётся провести семь туров. Парижский клуб располагается на первой строчке, набрав 71 очко. Отрыв от ближайшего преследователя в лице «Монако» составляет 21 очко. Парижане могут валять дурака хоть шесть туров, регулярно проигрывая, а в последнем – добыть одно очко и всё равно стать чемпионами.

Однако, скорее всего, пока обстановка в еврокубках не такая напряжённая, руководство воспользуется моментом. Любая победа над «Анже» (и даже ничья!) позволит «ПСЖ» и досрочно отпраздновать чемпионство. За оставшееся время такую разницу отстающие не отыграют даже математически.

Всего один удачный матч — и красно-синим можно будет забыть о Лиге 1 и бросить все силы на оставшиеся турниры — Кубок Франции и Лигу чемпионов. В первом случае до финала ещё долго, а вот о втором нужно думать уже сейчас. На следующей неделе парижанам принимать бирмингемскую «Астон Виллу» на «Парк де Пренс». И лучше отнестись к этому серьёзно.

Благо «Анже» — очень подходящий соперник. Во-первых, он проиграл «ПСЖ» в 18 из 19 последних очных встреч. Во-вторых, прямо сейчас находится в плохой форме. Серия поражений в чемпионате Франции составляет четыре матча. Все из них проиграны всухую и с разницей минимум в два мяча.

Что-то похожее ждёт аутсайдера и теперь. На недавнюю кубковую игру с «Дюнкерком» Луис Энрике выставил довольно сильный состав, поэтому теперь некоторые лидеры могут получить отдых. Уже во втором матче подряд ворота защищает Матвей Сафонов. Не исключено, что перед «Астон Виллой» ради тонуса выйдет Джанлуиджи Доннарумма.

Скорее всего, «ПСЖ» не оставит камня на камне от такого «Анже», а потому в качестве ставки можно выбирать между П1 всухую и Ф1 (-2.5). Коэффициенты сопоставимые. Мы остановимся на первом варианте, поскольку соперник в последнее время очень плох по части реализации моментов.

Ставка: «ПСЖ» обыграет «Анже» всухую за 2.12.