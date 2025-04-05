Экспресс на РПЛ: «Краснодар» в дамках, «Зенит» — догоняет

Российская Премьер-Лига стремительно движется к кульминации, такими темпами скоро будет совсем напряжённо. Сегодня, 5 апреля, пройдут некоторые матчи 23-го тура. Экспресс «Чемпионата» включает самые горячие из них.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Акрон»

Подопечные Мурада Мусаева ловко адаптируются к условиям и внешне легко находят слабые места у соперников. Источая мощный позитив и уверенность, идут за золотыми медалями РПЛ. Отрыв от располагающегося на втором месте «Зенита» составляет три очка, от занимающего третью строчку «Спартака» — пять.

В первом круге у краснодарцев не возникло серьёзных трудностей с «Акроном» – 5:2. Эдуард Сперцян и Джон Кордоба оформили в той встрече по дублю. К предстоящему матчу оба подходят с запасом сил. За тонус армянина после травмы переживать не стоит. Так что не должно возникнуть проблем и теперь.

«Акрон» — смелая и интересная команда, заслуживающая уважения за демонстрацию открытого динамичного футбола в дебютном сезоне. Только вот раскрепощённость частенько идёт подопечным Заура Тедеева в убыток. Слишком часто пропускают. К атаке во главе с Артёмом Дзюбой вопросов нет, но оборона может подвести.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит»

Железнодорожники выиграли только один из семи предыдущих матчей РПЛ. Про участие в чемпионской гонке можно забыть? Хотя как об этом думать, когда в 22 встречах пропускаешь 34 мяча? Это худший показатель среди располагающихся в топ-8 команд. Михаилу Галактионову необходимо провести тщательную работу над ошибками после разгромного поражения от «Крыльев Советов» (1:5).

Тем не менее не стоит списывать «Локомотив» со счетов. Во-первых, железнодорожники выиграли 8 из 11 матчей РПЛ на своём поле. Во-вторых, Михаил Галактионов — очень сложный соперник для Сергея Семака. Тренер «Зенита» проиграл две из трёх последних очных встреч. Ещё одна, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась вничью — 1:1.

Наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 1.83. Семь из девяти последних очных встреч закончились именно так. Две другие – со счётом 1:1. Результативность у соперников отличная. На двоих в текущем розыгрыше РПЛ забили уже больше 80 мячей. Несмотря на некоторую нестабильность, «Зенит» всё же остаётся действующим чемпионом, который борется за защиту титула.

Экспресс на матчи РПЛ 5 апреля

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

тотал больше 2.5 мяча за 1.83. Ставка 2: победа «Краснодара» и тотал больше 2.5 мяча за 2.07.

Общий коэффициент: 1.83 х 2.07 = 3.78.