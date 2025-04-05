Экспресс с коэффициентом 9.23: «Реал» напрягает «Барселону», «ПСЖ» хвастается золотом

Совсем скоро стартуют четвертьфиналы Лиги чемпионов и других еврокубковых соревнований. Но сначала необходимо провести встречи на внутренней арене. Авторы «Чемпионата» выбрали самые топовые из тех, которые состоятся сегодня, 5 апреля, и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Реал» — «Валенсия»

«Атлетико» выключился из чемпионской гонки, но между «Реалом» и «Барселоной» градус напряжения только нарастает. «Сливочные» идут по пятам за каталонцами, победная серия которых в чемпионате Испании насчитывает уже девять встреч. Отставание — три очка.

Карло Анчелотти вынужден прибегнуть к основательной ротации. Через три дня после игры с «Валенсией» — выездная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Результативность от этого может сильно просесть. Если по-хорошему, то надо бы победить «летучих мышей» на классе. Скорее всего, только так и получится, ведь на последнем отрезке сезона «Валенсия» неплохо прибавила.

Не последнюю роль в успехах сыграл грузинский голкипер Георгий Мамардашвили. В том числе благодаря его стараниям «летучие мыши» только в двух из восьми последних матчей Примеры пропустили больше одного мяча. Заключить пари на П1 + ТМ 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.33. Важно, что встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу», ведь «сливочные» лучше всех в лиге выступают дома.

Прогноз на матч «Барселона» — «Бетис»

От ноябрьского и декабрьского кризисов «Барселоны» не осталось и следа. Каталонская команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, на предыдущей стадии разобравшись с португальской «Бенфикой» (1:0 и 3:1), а совсем недавно одолела мадридский «Атлетико» (4:4 и 1:0) в полуфинале Кубка Испании.

Концовку сезона сине-гранатовые должны провести ещё стабильнее. И испытания начнутся прямо сейчас. Дело в том, что «Бетис» набрал сумасшедший ход. Во-первых, вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где теперь является одним из главных претендентов на титул. Плюс прямо сейчас идёт на серии шести побед в Ла Лиге.

Несмотря на значительный перевес «Барселоны» по личным встречам, у «Бетиса» будет возможность показать зубы в предстоящем матче. В качестве ставки можно было бы взять «обе забьют + хозяева не проиграют», чтобы подстраховаться на случай осечки каталонцев. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу хозяев здесь может быть.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Анже»

До конца сезона остаётся провести семь туров. Парижский клуб располагается на первой строчке, набрав 71 очко. Отрыв от ближайшего преследователя в лице «Монако» составляет 21 очко. Парижане могут валять дурака хоть шесть туров, регулярно проигрывая, а в последнем – добыть одно очко и всё равно стать чемпионами.

Однако, скорее всего, пока обстановка в еврокубках не такая напряжённая, руководство воспользуется моментом. Любая победа над «Анже» (и даже ничья!) позволит «ПСЖ» и досрочно отпраздновать чемпионство. За оставшееся время такую разницу отстающие не отыграют даже математически.

Благо «Анже» — очень подходящий соперник. Во-первых, он уступил «ПСЖ» в 18 из 19 последних очных встреч. Во-вторых, прямо сейчас находится в плохой форме. Серия поражений в чемпионате Франции составляет четыре матча. Все из них проиграны всухую и с разницей минимум в два мяча. Увидеть победу парижан всухую было бы теперь очень естественно.

Экспресс на матчи 5 апреля

Ставка 1: победа «Реала» над «Валенсией» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.33.

победа «Реала» над «Валенсией» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.33. Ставка 2: обе забьют + «Барселона» не проиграет «Бетису» за 1.87.

обе забьют + «Барселона» не проиграет «Бетису» за 1.87. Ставка 3: «ПСЖ» обыграет «Анже» всухую за 2.12.

Общий коэффициент: 2.23 х 1.87 х 2.12 = 9.23.