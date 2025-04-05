«Ростов» — «Спартак». Ещё ничего не потеряно

Российская Премьер-Лига с каждой неделей всё ближе к развязке. В воскресенье, 6 апреля, на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону состоится матч 23-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Ростов» — «Спартак» 6 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.23, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Ростова» оценивается в 3.40, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.60.

Аналитики также сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.71. Самый вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — «Спартак» 6 апреля 2025 года

В прошлом туре «Спартак» оступился, сыграв в Грозном вничью с местным «Ахматом» (0:0). Конкуренты по чемпионской гонке, а именно «Краснодар» и «Зенит», свои встречи выиграли, а потому оторвались. Сейчас лидируют краснодарцы с 49 очками, на втором месте идут петербуржцы с 46 очками, москвичи замыкают тройку лучших с 44 очками.

Впрочем, гонка продолжается, до конца сезона ещё достаточно времени. Можно как вырваться вперёд, так и наломать дров. К слову, о втором. Красно-белые отправляются в Ростов-на-Дону, и рассчитывать на лёгкую прогулку им явно не стоит. «Ростов» пока нормально себя чувствует и без Валерия Карпина, покинувшего пост главного тренера.

Да, проиграли «Зениту» в первом матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) и рискуют вылететь. Да, уступили «Краснодару» в южном дерби. Да, оба поражения случились на своём поле. Но в целом команда возобновила сезон достаточно бодро. За четыре тура в марте набрала 7 из 12 возможных очков, забив при этом шесть мячей.

У «Спартака» же в коллекции есть как поражение от «Рубина» (1:2), так и победа над «Зенитом» (2:1). Весной на передний план вылезают нестабильность и неравномерность результатов. Лидеры вроде бы в строю, а регулярные победы куда-то делись. В Ростове-на-Дону клуб, конечно, сыграет с позиции силы, но уверенности в нём нет.

Лучше подумать над ставкой на голы в обе стороны. «Ростов» довольно раскрепощённая в этом плане команда, не стесняется играть в атакующий футбол даже с грандами. А это чревато возникновением опасности у собственных ворот. Поднять выигрыш можно комбинированным вариантом — ОЗ + Х2. Всё же мотивации у гостей должно быть побольше.

Ставка: обе забьют + «Спартак» не проиграет «Ростову» за 2.20.