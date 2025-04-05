ЦСКА — «Динамо» Москва. 5:1 с «Оренбургом»? Не, не страшно

Российская Премьер-Лига стремительно мчится к развязке, ситуация в турнирной таблице накаляется. В воскресенье, 6 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 23-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» Москва. Стартовый свисток столичного дерби запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» Москва 6 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа московского «Динамо» оценивается в 3.30, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.20.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Самый вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Динамо» Москва (06.04.2025)

Московское «Динамо» в прошлом туре одержало убедительную победу над «Оренбургом» (5:1). Таким образом, худо-бедно удалось исправиться за поражения в двух дерби, которые случились до того. Однако перед предстоящим матчем с ЦСКА даже такая победа не внушает сильного оптимизма.

Во-первых, бело-голубые продолжают обходиться без своего главного нападающего — Константина Тюкавина. В матче с оренбуржцами роль травмированного форварда на себя взял Хорхе Карраскаль, оформив дубль. Но он крайне нестабилен: в той игре забил больше, чем в 10 встречах до этого.

Во-вторых, теперь соперник будет куда злее и опаснее. «Оренбург» — главный претендент на вылет в Первую лигу, занимающий последнее место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА же перед 23-м туром замыкал пятёрку лидеров, отстав от идущего третьим «Спартака» всего на три очка.

Кроме того, прямо сейчас армейцы в отличной форме. Первый месяц весны провели крайне здорово. Едва не обыграли «Зенит» (0:0), а затем выдали серию из пяти побед с общим счётом 9:3, включая победы над белградским «Партизаном» во время мартовской международной паузы и московским «Динамо» в первом матче 1/2 финала Кубка России.

Третья же причина — дуэль тренеров. В этом сезоне ЦСКА Марко Николича встречался дважды с «Динамо» Марцела Лички, в обоих случаях одержал победу со счётом 2:1. На сей раз можно ожидать чего-то похожего. Армейцы на ходу, на своём поле. Вряд ли испугаются бело-голубых, которые, хоть и могут ужалить, пока по-прежнему нестабильны.

Вместе с тем стоит, конечно же, ожидать плотной борьбы. Несмотря на «братский» статус дерби, градус должен быть высоким, ведь на кону — четвёртое место в турнирной таблице и дальнейшая борьба за медали. На фоне разговоров о возвращении россиян на международную арену этот вопрос может стать актуальным.

Ставка: ЦСКА победит + обе забьют за 4.00.