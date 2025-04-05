«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Гвардиоле нужнее

В преддверии четвертьфиналов еврокубковых соревнований клубы проводят игры на внутренней арене. В воскресенье, 6 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 6 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.17, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается в 3.50, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.60.

Аналитики также прогнозируют, что манчестерское дерби получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (06.04.2025)

Вышли как-то два «Манчестера» на поле, и оба — не в форме. Без шуток, состояние соперников перед дерби действительно вызывает ряд вопросов. «Юнайтед», например, одержал всего две победы за семь последних туров чемпионата Англии. У «Сити» на том же отрезке всего на одну победу больше. Вот вам и гранды.

При этом «красные дьяволы» обременены выступлением в Лиге Европы. На прошлой стадии прошли испанский «Реал Сосьедад» (1:1 и 4:1), а на следующей неделе сыграют свой первый матч с «Лионом». Плохие новости в том, что этот самый первый матч пройдёт во Франции. Лучше сэкономить силы на перелёт.

Подопечным Рубена Аморима действительно имеет смысл сделать упор на еврокубковую кампанию, поскольку в этом сезоне на внутренней арене уже ничего не добиться. За восемь туров до конца они располагаются на 13-й строчке, набрав 37 очков. Понятно, что зона вылета не тревожит, но и зона еврокубков очень далеко.

Команда Хосепа Гвардиолы, в свою очередь, борется за финиш в четвёрке лучших, откуда можно будет попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. После 30-го тура ситуация была такая: пятое место и одно очко отставания от «Челси». Ситуация более чем рабочая, а шансы — вполне осязаемые. Логично, что «горожане» будут особенно мотивированы.

Картину портят разве что травмы. Родри и так давно нет, а тут ещё основной нападающий выпал. Эрлинг Холанд, забивший 21 гол в этом розыгрыше чемпионата Англии, получил травму, а потому участия в дерби не примет. Придётся снова как-то мудрить с составом. Благо в порядке собравшийся уходить из клуба Кевин Де Брёйне.

В общем, на роль победителя в данном конкретном случае больше всё же подходит «Манчестер Сити». «Манчестер Юнайтед» лучше бы подумать о Лиге Европы и поберечь лидеров. Однако, чтобы подстраховаться, можно выбрать ставку «обе забьют + гости не проиграют». С обороной есть проблемы у обеих сторон.

Ставка: обе забьют + «Ман Сити» не проиграет «Ман Юнайтед» за 2.05.