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Рома — Ювентус, прогноз на матч Серии А 6 апреля 2025, где смотреть онлайн, прямая трансляция, результат, счёт

«Рома» — «Ювентус». Мотта или Тудор? Раньери всё равно!
Алексей Анисимов
«Рома» — «Ювентус»: прогноз на матч
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В Риме «старую синьору» снова ждут неприятности.

В преддверии четвертьфиналов еврокубковых соревнований команды проводят встречи на внутренней арене. В воскресенье, 6 апреля, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится центральный матч 31-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Рома» — «Ювентус» 6 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.60, что приблизительно равно 38% вероятности. Победа «Ювентуса» оценивается в 3.20, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.10.

Аналитики также считают, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Самый вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Рома» — «Ювентус» (06.04.2025)

Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух разгромных поражений подряд руководство «Ювентуса» отправило Тьяго Мотту в отставку. 0:4 от «Аталанты» и 0:3 от «Фиорентины» стали последними каплями. Новый главный тренер Игор Тудор сумел добыть победу в первом же матче после назначения. Другое дело, что в соперниках на этот раз был более скромный «Дженоа» (1:0).

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Настоящее испытание для нового наставника «старой синьоры» состоится сейчас. «Рома» под руководством Клаудио Раньери очень сильно добавила. Если бы не досаднейший вылет из Лиги Европы, где не последнюю роль сыграла красная карточка в ответной встрече, сегодняшних римлян вообще можно было бы назвать одними из лучших в Европе.

Судите сами. Беспроигрышная серия «Ромы» в чемпионате Италии тянется с декабря 2024 года и составляет уже 14 матчей. За это время команда успела одержать 11 побед, восемь из которых — всухую. Конечно, забивать получается не так много, как хотелось бы. А тут ещё и Пауло Дибала травмировался. Зато оборона в полнейшем порядке и позволяет обходиться малым.

Кроме того, на домашнем стадионе римляне крайне редко проигрывают «Ювентусу». За 10 последних очных встреч, начиная с 2015 года, потерпели только два поражения. Учитывая все проблемы «старой синьоры», а также нужду во времени для нового тренерского штаба, ждать от неё резких прорывов мы бы не стали. Смена наставника наверняка взбодрит, но не настолько.

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В качестве ставки вполне подошла бы победа «Ромы» с нулевой форой. В этом случае при ничейном исходе произойдёт возврат. Однако альтернативный, но не менее привлекательный, вариант — «Рома» не проиграет «Ювентусу» + тотал меньше 2.5 мяча. Хозяева демонстрируют качественную игру в защите, а гости даже в лучшие времена не всегда радовали голевыми парадами.

Ставка: «Рома» не проиграет «Ювентусу» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.

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