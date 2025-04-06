Экспресс на РПЛ: дерби ЦСКА — «Динамо» и поездка «Спартака» в Ростов-на-Дону

Сегодня, 6 апреля, состоятся встречи, которые закроют программу 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Выбрали самые интересные из них и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Москва

Во-первых, бело-голубые продолжают обходиться без своего главного нападающего — Константина Тюкавина. В матче с оренбуржцами роль травмированного форварда на себя взял Хорхе Карраскаль, оформив дубль. Но он крайне нестабилен: в той игре забил больше, чем в 10 встречах до этого.

Во-вторых, теперь соперник будет куда злее и опаснее. «Оренбург» — главный претендент на вылет в Первую лигу, занимающий последнее место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА же перед 23-м туром замыкал пятёрку лидеров, отстав от идущего третьим «Спартака» всего на три очка.

Третья же причина — дуэль тренеров. В этом сезоне ЦСКА Марко Николича встречался дважды с «Динамо» Марцела Лички, в обоих случаях одержал победу со счётом 2:1. На сей раз можно ожидать чего-то похожего. Армейцы на ходу, на своём поле. Вряд ли испугаются бело-голубых, которые, хоть и могут ужалить, пока по-прежнему нестабильны.

Прогноз на матч «Ростов» — «Спартак»

В прошлом туре «Спартак» оступился, сыграв в Грозном вничью с местным «Ахматом» (0:0). Впрочем, гонка продолжается, до конца сезона ещё достаточно времени. Можно как вырваться вперёд, так и наломать дров. К слову, о втором. Красно-белые отправляются в Ростов-на-Дону, и рассчитывать на лёгкую прогулку им явно не стоит.

«Ростов» пока нормально себя чувствует и без Валерия Карпина, покинувшего пост главного тренера. В целом команда возобновила сезон достаточно бодро. За четыре тура в марте набрала 7 из 12 возможных очков, забив при этом шесть мячей. У «Спартака» же в коллекции есть как поражение от «Рубина» (1:2), так и победа над «Зенитом» (2:1). Весной на передний план вылезают нестабильность и неравномерность результатов.

Лучше подумать над ставкой на голы в обе стороны. «Ростов» довольно раскрепощённая в этом плане команда, не стесняется играть в атакующий футбол даже с грандами. А это чревато возникновением опасности у собственных ворот. Поднять выигрыш можно комбинированным вариантом — ОЗ + Х2. Всё же мотивации у гостей должно быть побольше.

Экспресс на матчи РПЛ 6 апреля

Ставка 1: ЦСКА победит в дерби с «Динамо» + обе забьют за 4.00.

ЦСКА победит в дерби с «Динамо» + обе забьют за 4.00. Ставка 2: обе забьют + «Спартак» не проиграет «Ростову» за 2.20.

Общий коэффициент: 4.00 х 2.20 = 8.80.