Экспресс на футбол: «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити» и бенефис «Ромы»

Сегодня, 6 апреля, помимо Российской Премьер-Лиги, можно обратить внимание на многие европейские чемпионаты. Собрали для вас самые горячие матчи и составили специальный экспресс, чтобы было интереснее.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Вышли как-то два «Манчестера» на поле, и оба — не в форме. Без шуток, состояние соперников перед дерби действительно вызывает ряд вопросов. «Юнайтед», например, одержал всего две победы за семь последних туров чемпионата Англии. У «Сити» на том же отрезке всего на одну победу больше. Вот вам и гранды.

При этом «красные дьяволы» обременены выступлением в Лиге Европы. На прошлой стадии прошли испанский «Реал Сосьедад» (1:1 и 4:1), а на следующей неделе сыграют свой первый матч с «Лионом». Плохие новости в том, что этот самый первый матч пройдёт во Франции. Лучше сэкономить силы на перелёт.

Команда Хосепа Гвардиолы, в свою очередь, борется за финиш в четвёрке лучших, откуда можно будет попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. После 30-го тура ситуация была такая: пятое место и одно очко отставания от «Челси». Ситуация более чем рабочая, а шансы — вполне осязаемые. Логично, что «горожане» будут более мотивированы. Следовательно, зацепятся за очки.

Прогноз на матч «Рома» — «Ювентус»

После двух разгромных поражений подряд руководство «Ювентуса» отправило Тьяго Мотту в отставку. 0:4 от «Аталанты» и 0:3 от «Фиорентины» стали последними каплями. Новый главный тренер Игор Тудор сумел добыть победу в первом же матче после назначения. Другое дело, что в соперниках на этот раз был более скромный «Дженоа» (1:0).

Настоящее испытание для нового наставника «старой синьоры» состоится сейчас. «Рома» под руководством Клаудио Раньери очень сильно добавила. Если бы не досаднейший вылет из Лиги Европы, где не последнюю роль сыграла красная карточка в ответной встрече, сегодняшних римлян вообще можно было бы назвать одними из лучших в Европе.

Судите сами. Беспроигрышная серия «Ромы» в чемпионате Италии тянется с декабря 2024 года и составляет уже 14 матчей. За это время команда успела одержать 11 побед, восемь из которых — всухую. Кроме того, на домашнем стадионе римляне крайне редко проигрывают «Ювентусу». Так что привлекательный вариант для ставки — «Рома» не проиграет «Ювентусу» + тотал меньше 2.5 мяча.

Экспресс на матчи 6 апреля

Ставка 1: обе забьют + «Ман Сити» не проиграет «Ман Юнайтед» за 2.05.

обе забьют + «Ман Сити» не проиграет «Ман Юнайтед» за 2.05. Ставка 2: «Рома» не проиграет «Ювентусу» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.

Общий коэффициент: 2.05 х 2.20 = 4.51.