Последний шаг — самый трудный. Или нет? Когда Овечкин станет единоличным рекордсменом?

Александр Овечкин минувшей ночью в матче с «Чикаго» догнал Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Теперь у двух легенд по 894 шайбы. Однако до конца регулярного чемпионата у «Вашингтона» ещё шесть матчей. Один гол — и Ови станет единоличным рекордсменом. Букмекеры уже не сомневаются, что достижение падёт в этом сезоне. Но предлагают интересные рынки для ставок. Изучаем их!

Самое главное — это, конечно, ставки на то, удастся ли россиянину побить рекорд уже в этом сезоне. И аналитики не сомневаются, что это случится. Сделать ставку на то, что Овечкин станет рекордсменом уже в сезоне-2024/2025, можно с коэффициентом 1.02, это примерно 92% вероятности. Поставить на то, что рекорд Гретцки устоит до следующего сезона, можно за 11.50 (около 8%).

Скорострельность Овечкина в этом сезоне поражает. Сейчас у него 68 (41+27) очков. Форвард уже забросил на 10 шайб больше в сравнении с прошлым сезоном, а до показателя сезона-2022/2023 россиянину осталась всего одна шайба. Кроме того, у Александра сейчас показатель полезности «+18», таких цифр он не показывал с сезона-2015/2016.

До конца регулярки у «Вашингтона» ещё шесть встреч. И букмекеры предлагают ставки на то, в ворота какой команды влетит рекордная шайба Овечкина. Наиболее вероятно, что рекорд случится в одной из встреч с «Айлендерс». Ближайшая уже завтра — 6 апреля, а будет ещё игра 16 апреля. На «островитян» можно поставить с коэффициентом 1.60.

Вероятность того, что достижение покорится россиянину в игре с «Каролиной» 11 апреля, оценили в 4.00, а на матч с «Коламбусом» можно заключить пари за 6.50. «Вашингтон» сыграет с этим клубом дважды — 12 и 14 апреля. Наконец, если Ови забросит 895-ю шайбу в игре с «Питтсбургом», сыграет коэффициент 20.00. Матч состоится 18 апреля. Это будет последний шанс Овечкина в сезоне-2024/2025, если в пяти встречах до этого он не сможет поразить ворота соперников.

Кроме того, можно попробовать угадать временной отрезок игры, в которой случится рекорд, а также численные составы команд на эту секунду. Эксперты считают, что, скорее всего, Овечкин забросит 895-ю шайбу во втором или третьем периоде, на этот исход дают коэффициент 3.00. На первый период можно поставить за 4.00, а вероятность гола в овертайме оценили в 20.00.

Вероятно, что рекорд состоится в момент, когда команды будут играть в равных составах, на такое развитие событий можно сделать ставку за 1.65. Вероятность того, что «Кэпиталз» в этот великий момент будут в большинстве, оценили котировкой 2.70, а пари на шайбу российского форварда в меньшинстве доступно за 30.00. Если Александр поразит пустые ворота, то сыграет ставка с коэффициентом 7.00.

Рекорд рекордом, но не будем забывать, что «Вашингтон» выглядит очень здорово в этом сезоне. И команда сейчас в числе если не главных, то теневых фаворитов розыгрыша Кубка Стэнли. Поставить на «Кэпиталз» можно с коэффициентом 10.00. К примеру, столько же дают на «Колорадо». А выше букмекеры оценили шансы только «Далласа» (6.00), «Флориды» (7.00), «Эдмонтона» (9.00) и «Вегаса» (9.50). А какая была бы красивая история — стать не просто рекордсменом, но ещё и завоевать Кубок Стэнли в этом сезоне! Что ж, всё в руках Овечкина, а партнёры постараются ему помочь.