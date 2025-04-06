«Лестер» — «Ньюкасл». Без шансов для Руда ван Нистелроя

Английская Премьер-лига стремительно движется к финишной прямой, до конца сезона осталось провести восемь туров. В понедельник, 7 апреля, на стадионе «Кинг Пауэр» состоится встреча «Лестер» — «Ньюкасл», которая закроет программу 31-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Лестер» — «Ньюкасл» 7 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.54, что приблизительно равно 64% вероятности. Победа «Лестера» оценивается в 6.80, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.40.

Аналитики также прогнозируют результативный футбол в игре. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.79. Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Ньюкасл» (07.04.2025)

«Лестер» продолжает лететь в пропасть. По итогу сезона, скорее всего, покинет английскую Премьер-лигу и вернётся в Чемпионшип. Назначение Руда ван Нистелроя на пост главного тренера не помогло команде. Руководство пока доверяет нидерландцу, но результаты всё хуже.

Прямо сейчас «лисы» идут на серии из семи поражений в чемпионате Англии. Каждая из них — всухую. Как с такой формой прикажете бороться за выживание? За восемь туров до конца коллектив располагался на предпоследней строчке, отстав от безопасного места на 12 очков.

Вы можете справедливо заметить, что львиная доля соперников во время этой серии поражений была крайне сильна. Это правда. Здесь «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси» и другие гранды. Однако это не оправдывает отсутствие забитых мячей. Да и предстоящий соперник тоже не робкого десятка.

«Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» (2:1) в финале Кубка английской лиги и завоевал трофей. И эта победа стала одной из трёх последних. Также клуб праздновал успех в матчах с «Вест Хэмом» (1:0) и «Брентфордом» (2:1) в английской Премьер-лиге. За восемь туров до конца он борется за выход в Лигу чемпионов.

В личных встречах с «Лестером» у «Ньюкасла» тоже есть серьёзное преимущество. Начиная с апреля 2022 года, то есть за последние три года, соперники встретились пять раз. В четырёх из них с общим счётом 11:1 выиграли «сороки». Поскольку у «лис» и сейчас есть проблемы с реализацией, то победа гостей всухую будет выглядеть логично.

Ставка: «Ньюкасл» победит «Лестер» всухую за 2.70.