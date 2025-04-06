«Болонья» — «Наполи». Антонио Конте отстанет от «Интера»

Участники еврокубков готовятся к старту четвертьфиналов, остальные же решают свои задачи на внутренней арене. В понедельник, 7 апреля, на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье состоится встреча 31-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Наполи». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Болонья» — «Наполи» 7 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Болоньи» предлагается с коэффициентом 3.00, в то время как победа «Наполи» оценивается в 2.80. На ничейный исход можно поставить за 3.00. Обычно в таких случаях говорят, что игра пойдёт на три результата.

Вместе с тем аналитики уверены, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.55. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 2.07. Самый вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Болонья» — «Наполи» (07.04.2025)

С одной стороны, «Наполи» — один из лидеров чемпионата Италии. До сих пор борется с миланским «Интером» за скудетто. За восемь туров до окончания сезона располагается на втором месте, набрав 64 очка. Отставание от конкурента составляет три очка. Ситуация вполне рабочая, а потому проблем с мотивацией возникнуть не должно.

С другой стороны, последние результаты неаполитанцев не внушают доверия. За восемь прошлых туров Серии А они одержали всего две победы. Поражений мало, только одно. Но очки стабильно теряются. От ещё недавно эталонной обороны, лучшей в лиге, осталась только тень. Стали пропускать регулярно, а атака компенсирует огрехи далеко не всегда.

«Болонья», в свою очередь, набрала очень приличную форму. В 2025 году в чемпионате Италии потерпела всего одно поражение, а прямо сейчас идёт на серии из пяти побед. За это время забила 12 мячей, а пропустила — три. Повезло с соперниками? Только отчасти. На данном отрезке попадались даже «Милан» (2:1) с «Лацио» (5:0).

При этом ещё и очные встречи в последнее время не могут определить сильнейшего. Начиная с 2023 года соперники встретились четыре раза. По одной победе одержал каждый, ещё два матча ознаменовались ничейными исходами. Что-то подсказывает, что предстоящая встреча тоже не сможет выявить победителя.

Впереди у «Болоньи» очень непростой календарь. Здесь несколько сложных соперников подряд, а ситуация предполагает набирать очки регулярно, чтобы бороться за Лигу чемпионов. Шансы есть. Благо теперь не нужно отвлекаться на Кубок Италии, ведь в первом матче полуфинала красно-синие обыграли «Эмполи» со счётом 3:0.

Думается, на своём поле подопечные Винченцо Итальяно сумеют составить команде Антонио Конте серьёзную конкуренцию. Можно рискнуть и в качестве ставки взять ничью. Альтернативный вариант — обе забьют. В последнее время неаполитанцы часто пропускают, как мы уже сказали, но и без гола остаются редко.

Ставка: ничья за 3.00.