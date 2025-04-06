Экспресс на воскресенье: Станкович в гонке, Гвардиола страдает без Холанда

В воскресенье, 6 апреля, пройдут сразу несколько интересных футбольных матчей. В РПЛ «Спартак» постарается сохранить место в чемпионской гонке, но для этого нужно обыграть неуступчивый «Ростов». В Москве состоится «братское дерби» ЦСКА и «Динамо», а в Манчестере атмосфера на противостоянии «Юнайтед» – «Сити» точно не будет дружественной. Предлагаем ознакомиться с экспрессом на главные встречи воскресенья.

Прогноз на матч «Ростов» — «Спартак»

Команда Деяна Станковича обидно потеряла очки в Грозном в предыдущем туре, сыграв встречу с «Ахматом» в безголевую ничью. Красно-белые больше не могут позволить себе ошибок, иначе досрочно вылетят из чемпионской гонки. С одной стороны, соперник проходимый – «Ростов» в текущем розыгрыше РПЛ не претендует на места в топе таблицы. С другой – с ростовчанами спартаковцы играют всегда тяжело.

В пользу москвичей говорит победа в первом круге с уверенным счётом 3:0, однако не стоит забывать и о том, что ростовчане выбили красно-белых из Кубка России. Москвичам на поле придётся обходиться без ключевого защитника Срджана Бабича, перебравшего жёлтых карточек. Из плюсов – возвращение после дисквалификации Олега Рябчука позволит Станковичу перейти к наигранной тактической схеме.

Эти факторы сыграют в пользу гостей, ведь мотивация у «Спартака» несколько выше, а значит, команда будет биться за каждое очко. На победу «Спартака» в БК «Леон» можно сделать ставку с коэффициентом 2.32.

Прогноз на матч ЦСКА — «Динамо»

Бело-голубые при Марцеле Личке играют по бразильской системе, что порой приводит к удручающим результатам. Да и после травмы ведущего форварда Константина Тюкавина атакующий потенциал «Динамо» снизился. Это не так заметно в матчах с менее искусными в обороне командами, но с ЦСКА проблемы точно будут. При этом у гостей никуда не делись ошибки в защите.

На первый взгляд, у армейцев больше шансов на победу, поскольку команда Марко Николича куда более дисциплинирована. Несмотря на то что в позиционном нападении есть трудности, армейцев выручает стабильная линия обороны, которая действует максимально слаженно. Предлагаем вариант, при котором ЦСКА не проиграет и обе команды забьют. В линии БК «Леон» данный исход идёт с коэффициентом 2.28.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Команды из Манчестера проводят сложный сезон, полный неприятных моментов. У «Юнайтед» — очередная перестройка: команда Рубена Аморима доигрывает сезон, сделав ставку на победу в Лиге Европы. У соседей также проблемы — многие ветераны «Манчестер Сити» не показывают привычный уровень игры, а травма лидера полузащиты Родри сломала командный механизм.

На бумаге «Сити» сильнее, однако в первом круге «МЮ» победил на выезде, превратив 0:1 в 2:1 за две минуты в концовке встречи. Вдобавок «горожанам» придётся обойтись без Эрлинга Холанда, поскольку норвежец из-за травмы выбыл практически до конца сезона.

Мотивация у «Сити» в турнирном плане выше, но это дерби, а «Манчестер Юнайтед» уже не раз доказывал, что на матч с принципиальным соперником настраивается серьёзно. Предлагаем рассмотреть исход, при котором команда Рубена Аморима не проиграет. В БК «Леон» такое пари оценивается котировкой 1.73.

Экспресс на сегодня:

Победа «Спартака» над «Ростовом» за 2.32. ЦСКА не проиграет «Динамо» и обе забьют за 2.28. «МЮ» не проиграет «Манчестер Сити» за 1.73.

Общий коэффициент: 2.32 х 2.28 х 1.73 = 9.15.

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