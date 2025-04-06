«Леганес» — «Осасуна». Ловим ничью в матче Ла Лиги

Завершаем футбольную программу уикенда. В понедельник, 7 апреля, на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе состоится матч 30-го тура чемпионата Испании «Леганес» — «Осасуна». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Вывеска скромная, но может быть достаточно интересно.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Леганес» — «Осасуна» 7 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита в своих прогнозах. Сделать ставку на победу «Леганеса» предлагается с коэффициентом 2.80, в то время как победа «Осасуны» оценивается коэффициентом 2.90. Разница в вероятности составляет около 1%. На ничейный исход можно поставить за 3.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Леганес» — «Осасуна» (07.04.2025)

Строго говоря, «Леганес» не вполне заслуженно находится в зоне вылета. Отставание от «Алавеса», занимающего безопасную, 17-ю строчку составляет три очка. При этом в спину дышит «Лас-Пальмас». Благо тот же «Алавес» уже сыграл в 30-м туре чемпионата Испании. А почему в итоге не вполне заслуженно? Давайте посмотрим.

В прошлом туре «Леганес» дал бой мадридскому «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу». Проиграл, но забил два мяча — 2:3. До того с тем же счётом уступил «Бетису», который набрал очень мощный ход и прямо сейчас врывается в еврокубковую зону. А ещё раньше в двух матчах подряд ему тоже удалось забить по голу и добыть победу.

А теперь сравните с той же «Осасуной», которая совсем не впечатляет и держится на частых ничейных исходах. Она проиграла три из пяти последних матчей в Ла Лиге с общим счётом 1:6. Была результативная ничья с «Хетафе» (3:3), однако на этом голевые подвиги команды заканчиваются. Даже в целом по лиге у неё посредственные результаты.

Конечно, класс и опыт выступлений у соперников разный. И у гостей здесь даже будет преимущество. Но последние результаты ведут как минимум к тому, что аутсайдер на своём поле даст середняку бой в предстоящем матче. В качестве ставки можно даже рассмотреть голы в обе стороны. И на то есть ещё одна причина, помимо нестабильности обеих сторон.

История противостояний! В трёх из четырёх прошлых очных встреч забивали и «Леганес», и «Осасуна». Что-то вроде 1:1 в чью-либо сторону здесь можно будет увидеть. Однако мы пойдём дальше и попробуем поймать ничью. Логика простая. Гости слишком часто играют вничью с соперниками разного калибра и редко побеждают. Хозяева же недостаточно хороши для успеха.

Ставка: ничья за 3.10.