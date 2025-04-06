Алекс Волкановски — Диего Лопес: время уходить ещё не настало

В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) состоится турнир UFC 314. Главным его событием станет бой за титул в полулёгком весе между австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом. Он оказался вакантным после того, как его добровольно оставил Илия Топурия. Теперь за пояс сразятся ветеран Волкановски и претендент Лопес, который одержал ряд неплохих побед.

Дата и время боя Волкановски — Лопес

Турнир UFC 314 пройдёт в Майами в ночь с 12 на 13 апреля мск. Волкановски и Лопес выйдут в октагон, когда в Москве будет уже раннее утро. Начало боя запланировано на 8:00 мск.

Где смотреть бой Волкановски — Лопес

Посмотреть трансляцию турнира UFC 314 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой Волкановски — Лопес

Букмекеры отдают небольшое преимущество австралийцу, предлагая коэффициент 1.69 на его победу и 2.22 — на Лопеса. Ничья маловероятна, на неё можно поставить за 53.00.

На ТБ 3.5 раунда дают котировку 1.51, а обратный исход доступен за 2.48.

Чего ждать от боя Волкановски — Лопес

Конечно, Алекс Волкановски уже не тот. Злую шутку сыграл переход дивизионом выше. Ислам Махачев дважды дал понять австралийцу, что делать ему там нечего. Ну а поражение от Илии Топурии как будто уже стало очевидным знаком, что время Великого уходит. Но ещё есть возможность покрасоваться с титулом! Для этого нужно победить Диего Лопеса.

На стороне Алекса преимущество в технике. Кроме того, он точно сможет потягаться с соперником в скорости как минимум на старте боя. Ну и опыт. В ММА Волкановски видел всё, удивить его не получится. Плюс он явно лучше представляет, как распределить силы на целый поединок. Исправить же нужно тягу к разменам. В поединках с Махачевым и Топурией Алекс порой застаивался, ввязывался в обмен тяжёлыми ударами и получал на орехи. Лопес, конечно, боец классом пониже, однако и попасть под его колотушку может быть опасно.

Ну а что же бразилец? Да, он одержал ряд неплохих побед, к примеру, над Брайаном Ортегой. Но Волкановски — это всё же другой уровень, пусть и на сходе. Последние соперники Диего — добротные середняки, такая буферная зона между совсем слабыми бойцами и теми, кто может претендовать на топовые бои. Диего свой шанс получил.

Есть ли у Лопеса шансы? Если Алекс не провалил подготовку, то они малы. Бразилец универсальнее, однако в стойке явно уступит, а у Волкановски слишком много опыта, чтобы позволить сопернику вести бой в партере. Так что Великий должен вернуть себе титул. Но вот в досрочной победе сомнения есть. Всё-таки Лопес достаточно выносливый и неприятный соперник.